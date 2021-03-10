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СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько
10.03.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет считает, что блогер Антон Мотолько причастен к ряду преступлений. Об этом
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших в Минске в прошлом году. В ведомстве утверждают, что в ходе расследования получены доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений:
В СК отметили, что Мотолько занимался «возбуждением социальной вражды по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им телеграм-канала».
«В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались также с использованием управляемого им телеграм-канала. Кроме этого, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами страны, с целью осуществления противоправной деятельности Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые дворовые чаты), создал экстремистское формирование и руководит им», — добавили в ведомстве.
В ближайшее время в отношении Антона Мотолько будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск.
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В ведомстве утверждают, что в ходе расследования получены доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений.
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