СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет считает, что блогер Антон Мотолько причастен к ряду преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших в Минске в прошлом году. В ведомстве утверждают, что в ходе расследования получены доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений:

массовые беспорядки (ст. 293 и ст. 342);

возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности (ч. 3 ст. 130);

создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361 1) ;

; действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361).

В СК отметили, что Мотолько занимался «возбуждением социальной вражды по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им телеграм-канала».

«В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались также с использованием управляемого им телеграм-канала. Кроме этого, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами страны, с целью осуществления противоправной деятельности Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые дворовые чаты), создал экстремистское формирование и руководит им», — добавили в ведомстве.

В ближайшее время в отношении Антона Мотолько будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск.