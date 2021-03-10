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За снятие флага с балкона минчанин заплатил 359 рублей

10.03.2021 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура в интересах МЧС подала в суд иск о взыскании с минчанина расходов «по демонтажу тканевого полотна с наружной стороны балкона квартиры» — то есть снятию флага. Суд иск удовлетворил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: читатель TUT.BY

«Установлено, что ответчик своими действиями нарушил правила пожарной безопасности, когда стал использовать балкон не по целевому назначению. За такие действия он привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там также отметили, что демонтаж полотна происходил с использованием специальной техники и транспортных средств, а минчанин эти расходы не возместил в добровольном порядке.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора — в пользу Минского городского управления МЧС взыскали 359 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

 
 
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В прокуратуре отметили, что демонтаж полотна происходил с использованием специальной техники и транспортных средств, а минчанин эти расходы не возместил в...
 
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