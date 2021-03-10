|
За снятие флага с балкона минчанин заплатил 359 рублей
10.03.2021 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура в интересах МЧС подала в суд иск о взыскании с минчанина расходов «по демонтажу тканевого полотна с наружной стороны балкона квартиры» — то есть снятию флага. Суд иск удовлетворил. Об этом
«Установлено, что ответчик своими действиями нарушил правила пожарной безопасности, когда стал использовать балкон не по целевому назначению. За такие действия он привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.
Там также отметили, что демонтаж полотна происходил с использованием специальной техники и транспортных средств, а минчанин эти расходы не возместил в добровольном порядке.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора — в пользу Минского городского управления МЧС взыскали 359 рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прокуратуре отметили, что демонтаж полотна происходил с использованием специальной техники и транспортных средств, а минчанин эти расходы не возместил в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)