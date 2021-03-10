«Ровесницы меня не понимали». 72-летняя модель - о работе, блоге и старении

Источник материала: Tut.by

Иногда несколько слов могут изменить жизнь человека — так случилось и с Ольгой Шатыко. Услышав фразу мамы Илона Маска, Мэй Маск, о том, что «в 69 все только начинается», наша героиня подумала: «Если в 69 все только начинается у нее, то почему в 68 не может начаться у меня?» И так, после 40 лет работы в медицине и личной трагедии — смерти мамы, женщина начала вести блог , попала на курсы моделей и начала ходить по подиуму. 72-летняя модель рассказала нам, как борется со стереотипами, ведет здоровый образ жизни и остается молодой.

Благодарим за помощь в создании материала:

Студию «Arigato» , визажиста Анастасию Матейчик , стилиста Юлию Цивинскую и фотографа Марину Голубеву .