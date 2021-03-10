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«Ровесницы меня не понимали». 72-летняя модель - о работе, блоге и старении
10.03.2021 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иногда несколько слов могут изменить жизнь человека — так случилось и с Ольгой Шатыко. Услышав фразу мамы Илона Маска, Мэй Маск, о том, что «в 69 все только начинается», наша героиня подумала: «Если в 69 все только начинается у нее, то почему в 68 не может начаться у меня?» И так, после 40 лет работы в медицине и личной трагедии — смерти мамы, женщина начала вести
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Ровесницы говорили: «Зачем тебе это нужно?»
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