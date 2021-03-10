Источник материала: Tut.by

10 марта в Бресте вынесли приговоры первым девяти обвиняемым по делу о массовых беспорядках 10 августа.



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Всех обвиняемых признали виновными в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами и уничтожением имущества.

Несовершеннолетние Сергей Гацкевич и Денис Хозей получили по 3 года воспитательной колонии. Семерых обвиняемых отправили в колонию усиленного режима: Александра Дроздова, Илью Мигно, Тимура Ризапура — на четыре с половиной года, Сергея Солоху, Егора и Виталия Прокопчуков — на 4 года, Сергея Кривченю — на три с половиной.

Десятой обвиняемой, 18-летней Виталии Бондаренко, наказание не назначали. Судебное производство в ее отношении приостановили, так как девушка уехала за границу. Виталию задержали в конце февраля , когда она возвращалась в Беларусь.

Напомним, по версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — обвиняемые грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы. После чего нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход для этого шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции и гражданским.

Потерпевшими признали 29 человек . Из них в зале присутствовало семеро. Один на заседание не явился по уважительной причине: уехал на учебу. Остальные находились в отдельной комнате, на вопросы отвечали измененными голосами.

В результате беспорядков один сотрудник милиции получил легкое телесное повреждение: две раны в области первого пальца правой кисти. Еще 25 человек, по версии следствия, получили «побои». Также, по версии гособвинителя, обвиняемые, «объединенные единым преступным умыслом», пытались «применить насилие», «причинить телесные повреждения» и «нанести побои» еще двум сотрудникам.

Кроме того, поврежден милицейский и гражданский транспорт: легковой УАЗ, автобус МАЗ, автозак, несколько микроавтобусов Ford и ГАЗ.

Общая сумма причиненного вреда, по мнению следствия, — более 27 тысяч рублей.