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Объявлен прием заявок на участие в бизнес-премии

10.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Международная бизнес-премия "Лидер года 2021" объявила прием заявок на участие. Торжественная церемония состоится десятого декабря в столице. Там будут представлены достижения предприятий машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, деревообработки, медицины и образования. Премия "Лидер года" направлена на развитие бизнеса и инвестиционного климата, а также улучшение имиджа предпринимательства. Победители смогут использовать знаки премии, указывая на заслуженную оценку своей деятельности со стороны ведущих специалистов, которые входят в состав экспертного совета.
 
 
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Международная бизнес-премия "Лидер года 2021" объявила прием заявок на участие. Торжественная церемония состоится десятого декабря в столице. Там будут представлены...
 
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