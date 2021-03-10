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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Объявлен прием заявок на участие в бизнес-премии Международная бизнес-премия "Лидер года 2021" объявила прием заявок на участие. Торжественная церемония состоится десятого декабря в столице. Там будут представлены...

Международная бизнес-премия "Лидер года 2021" объявила прием заявок на участие. Торжественная церемония состоится десятого декабря в столице. Там будут представлены достижения предприятий машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, деревообработки, медицины и образования. Премия "Лидер года" направлена на развитие бизнеса и инвестиционного климата, а также улучшение имиджа предпринимательства. Победители смогут использовать знаки премии, указывая на заслуженную оценку своей деятельности со стороны ведущих специалистов, которые входят в состав экспертного совета.