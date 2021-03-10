|
Зарплата в номинальном выражении выросла за пятилетку в 1,9 раза
10.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИзменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями. В Минтруда накануне обозначили планы на этот год. На него будут влиять и последствия 2020 года - из-за пандемии он был непростым, многим компания пришлось переводить сотрудников на удаленку. Наниматели старались, чтобы это не повлияло на зарплату. К слову, в номинальном выражении она выросла за пять лет почти в два раза. Задача на ближайшую пятилетку - в реальном выражении зарплата в бюджетной сфере должна увеличиться в среднем в 1,3 раза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями. В Минтруда накануне обозначили планы на этот год. На него будут влиять и последствия 2020 года -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)