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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зарплата в номинальном выражении выросла за пятилетку в 1,9 раза Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями. В Минтруда накануне обозначили планы на этот год. На него будут влиять и последствия 2020 года -...

Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями. В Минтруда накануне обозначили планы на этот год. На него будут влиять и последствия 2020 года - из-за пандемии он был непростым, многим компания пришлось переводить сотрудников на удаленку. Наниматели старались, чтобы это не повлияло на зарплату. К слову, в номинальном выражении она выросла за пять лет почти в два раза. Задача на ближайшую пятилетку - в реальном выражении зарплата в бюджетной сфере должна увеличиться в среднем в 1,3 раза.