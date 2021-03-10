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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выездные приемы граждан Администрацией Президента. Сегодня встречи проведут Леонид Мартынюк и Дмитрий Крутой Продолжаются и выездные приемы граждан Администрацией Президента. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При...

Продолжаются и выездные приемы граждан Администрацией Президента. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При этом будут проводиться и встречи с трудовыми коллективами.Сегодня помощник Президента - инспектор по Могилевской областипообщается с трудовым коллективом ООО "Славгородское лесозаготовительное предприятие", затем пройдет личный прием работников предприятия. А заместитель главы Администрации Президентавыслушает вопросы и обращения сотрудников на заводе "Гомсельмаш".в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента. На эту же дату запланирована поездка помощника Президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика в Пинск. Предстоит встреча в коллективе и личный прием работников РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь". Также 11 марта помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский выслушает вопросы и обращения сотрудников и учащихся Гродненского аграрного университета.в Ивье побывает помощник Президента - инспектор по Гродненской областиТам пройдет встреча с трудовым коллективом и личный прием работников Техмаша.