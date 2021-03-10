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Выездные приемы граждан Администрацией Президента. Сегодня встречи проведут Леонид Мартынюк и Дмитрий Крутой

10.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжаются и выездные приемы граждан Администрацией Президента. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При этом будут проводиться и встречи с трудовыми коллективами. 

Сегодня помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк пообщается с трудовым коллективом ООО "Славгородское лесозаготовительное предприятие", затем  пройдет личный прием работников предприятия. А заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой выслушает вопросы и обращения сотрудников на заводе "Гомсельмаш".

11 марта в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает  заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. На эту же дату запланирована поездка помощника Президента -  инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика в Пинск. Предстоит встреча в коллективе и личный прием работников  РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь". Также 11 марта  помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы  Валерий Бельский выслушает вопросы и обращения сотрудников и учащихся Гродненского аграрного университета.

12 марта в Ивье побывает помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Там пройдет встреча с трудовым коллективом и личный прием работников Техмаша.

 
 
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Продолжаются и выездные приемы граждан Администрацией Президента. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При...
 
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