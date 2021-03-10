Мотолько про обвинения СК: «Я готов ответить за все свои действия перед судом. В новой Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Блогер Антон Мотолько прокомментировал заявление Следственного комитета об возбуждении в отношении него уголовного дела. Он отмечает, что не призывал людей выходить на улицы по одной причине — потому что сам находится не в Беларуси. Об этом он написал в телеграм-канале «МотолькоПомоги» (который еще пока не признан экстремистским).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По его словам, возбуждение уголовного дела не стало для него неожиданностью. С сентября к нему поступали сообщения о том, что в банках запрашивают сведения по движениям на счетах, а при допросах задержанных всплывала его фамилия.

Он рассказал, что выехал из Беларуси 9 июля по просьбе друзей и коллег, которые опасались его задержания, как это произошло с другим блогером, Игорем Лосиком.

Мотолько отметил, что одна из основных причин, по которой он практически никогда не призывал людей к выходам на улицу — это то, что он сам не находился в Беларуси.

«Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией). И буду продолжать это делать. Я готов ответить за все свои действия перед судом», — добавил Мотолько, отметив, что «это будет объективный и независимый суд в новой Беларуси».

Блогер также сказал, что делает все для того, чтобы поскорее вернуться на родину.

Напомним, сегодня, 10 марта, стало известно, что по ряду статей возбуждено уголовное дело и в отношении блогера Антона Мотолько.

В ведомстве утверждают, что в ходе расследования получены доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений:

массовые беспорядки (ст. 293 и ст. 342);

возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности (ч. 3 ст. 130);

создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361 1) ;

; действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361).

В СК сообщили, что в ближайшее время в отношении Антона Мотолько будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск.