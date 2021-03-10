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Мотолько про обвинения СК: «Я готов ответить за все свои действия перед судом. В новой Беларуси»
10.03.2021 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Блогер Антон Мотолько прокомментировал заявление Следственного комитета об возбуждении в отношении него уголовного дела. Он отмечает, что не призывал людей выходить на улицы по одной причине — потому что сам находится не в Беларуси. Об этом он
По его словам, возбуждение уголовного дела не стало для него неожиданностью. С сентября к нему поступали сообщения о том, что в банках запрашивают сведения по движениям на счетах, а при допросах задержанных всплывала его фамилия.
Он рассказал, что выехал из Беларуси 9 июля по просьбе друзей и коллег, которые опасались его задержания, как это произошло с другим блогером, Игорем Лосиком.
Мотолько отметил, что одна из основных причин, по которой он практически никогда не призывал людей к выходам на улицу — это то, что он сам не находился в Беларуси.
«Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией). И буду продолжать это делать. Я готов ответить за все свои действия перед судом», — добавил Мотолько, отметив, что «это будет объективный и независимый суд в новой Беларуси».
Блогер также сказал, что делает все для того, чтобы поскорее вернуться на родину.
Напомним, сегодня, 10 марта, стало известно, что по ряду статей возбуждено уголовное дело и
В ведомстве утверждают, что в ходе расследования получены доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений:
В СК сообщили, что в ближайшее время в отношении Антона Мотолько будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск.
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Он рассказал, что выехал из Беларуси 9 июля по просьбе друзей и коллег, которые опасались его задержания, как это произошло с другим блогером, Игорем Лосиком.
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