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Церковь «Новая жизнь» срочно вывезла имущество из изъятого властями здания - на это ей дали сутки
10.03.2021 14:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Церковь «Новая Жизнь» 9 марта в авральном порядке собирала и вывозила свое имущество из здания на Ковалева, 72. Верующим был дан всего день, чтобы забрать все, что 19 лет они создавали в храме,
— К сожалению, нам были поставлены такие условия, чтобы вывезти все очень быстро. Мы собираем свои вещи — мебель, ценную проводку и другое. Сегодня пришло около 60 человек, которые проводят все необходимые работы вместе, — сообщил администратор Виталий Антончиков.Видео:
Напомним, конфликт между церковью «Новая жизнь» и городскими властями Минска, который длится уже
Церковь поддержало посольство США в Беларуси. Поверенный в делах посольства США в Беларуси Джеффри Джук в четверг, 4 марта,
— В конце концов эта система, которая измучила белорусский народ и прикоснулась к церкви, распадется. Бог развалил СССР, Он развалит и эту систему. Бог разрушит всякую структуру, в основе которой лежит жестокость, не имеющая милосердия, сострадания, любви — такая структура ничего не стоит, поэтому она исчезнет. А народ Божий будет благословен, — заявил пастор Вячеслав Гончаренко.
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«В конце концов эта система, которая измучила белорусский народ и прикоснулась к церкви, распадется. Бог развалил СССР, Он развалит и эту систему. Бог разрушит...
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