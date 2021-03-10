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Церковь «Новая жизнь» срочно вывезла имущество из изъятого властями здания - на это ей дали сутки

10.03.2021 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Церковь «Новая Жизнь» 9 марта в авральном порядке собирала и вывозила свое имущество из здания на Ковалева, 72. Верующим был дан всего день, чтобы забрать все, что 19 лет они создавали в храме, сообщается на сайте церкви.

— К сожалению, нам были поставлены такие условия, чтобы вывезти все очень быстро. Мы собираем свои вещи — мебель, ценную проводку и другое. Сегодня пришло около 60 человек, которые проводят все необходимые работы вместе, — сообщил администратор Виталий Антончиков.

Видео: Церковь Новая Жизнь Минск

Напомним, конфликт между церковью «Новая жизнь» и городскими властями Минска, который длится уже больше 15 лет, разгорелся с новой силой в начале этого года. Судебные исполнители выписали общине предписание, а 17 февраля представители властей спилили в церкви замок и остановили молитву, проходившую внутри, и попросили всех покинуть здание и взяли его под охрану. Уже 21 февраля воскресная служба прихожан церкви «Новая жизнь» прошла на улице возле закрытого здания.

Церковь поддержало посольство США в Беларуси. Поверенный в делах посольства США в Беларуси Джеффри Джук в четверг, 4 марта, встретился с представителями церкви «Новая жизнь» и выразил обеспокоенность решением властей.

— В конце концов эта система, которая измучила белорусский народ и прикоснулась к церкви, распадется. Бог развалил СССР, Он развалит и эту систему. Бог разрушит всякую структуру, в основе которой лежит жестокость, не имеющая милосердия, сострадания, любви — такая структура ничего не стоит, поэтому она исчезнет. А народ Божий будет благословен, — заявил пастор Вячеслав Гончаренко.

 
Теги: Минск
 
 
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«В конце концов эта система, которая измучила белорусский народ и прикоснулась к церкви, распадется. Бог развалил СССР, Он развалит и эту систему. Бог разрушит...
 
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