ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси скорректируют инвестиционное законодательство

10.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Минэкономики инициирует льготы для инвесторов. Так, в планах на этот год активизировать работу по запуску нового инвестиционного цикла. Для этого необходимы условия. Сейчас активно ведется работа над корректировкой закона "Об инвестициях" и Декрета № 10. Инициативы профильного ведомства сегодня подробно обсудили в Совете Республики парламентарии, представители заинтересованных министерств и организаций. Так, предусмотрено  освобождение на 5 лет от налога на прибыль и налога на недвижимость, неизменность условий налогообложения в течение 5 лет и особый режим специальных инвест-договоров, то есть, гарантированная госзакупка части продукции. Ограничиваются и  требования к инвестору. 

В Беларусь инвестируют около 80 стран

В прошлом году в Беларусь вложили чуть менее полутора миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Рост на 6,5 процента. Многовекторность проводимой политики налицо: в качестве инвесторов выступают около 80 стран мира. Россия - основной партнер. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минэкономики инициирует льготы для инвесторов. Так, в планах на этот год активизировать работу по запуску нового инвестиционного цикла. Для этого необходимы...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вечером звонок, утром явиться». Минчане - о том, как их призывают на военные сборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by