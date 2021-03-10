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В Беларуси скорректируют инвестиционное законодательство
10.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинэкономики инициирует льготы для инвесторов. Так, в планах на этот год активизировать работу по запуску нового инвестиционного цикла. Для этого необходимы условия. Сейчас активно ведется работа над корректировкой закона "Об инвестициях" и Декрета № 10. Инициативы профильного ведомства сегодня подробно обсудили в Совете Республики парламентарии, представители заинтересованных министерств и организаций. Так, предусмотрено освобождение на 5 лет от налога на прибыль и налога на недвижимость, неизменность условий налогообложения в течение 5 лет и особый режим специальных инвест-договоров, то есть, гарантированная госзакупка части продукции. Ограничиваются и требования к инвестору.
В Беларусь инвестируют около 80 странВ прошлом году в Беларусь вложили чуть менее полутора миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Рост на 6,5 процента. Многовекторность проводимой политики налицо: в качестве инвесторов выступают около 80 стран мира. Россия - основной партнер.
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Минэкономики инициирует льготы для инвесторов. Так, в планах на этот год активизировать работу по запуску нового инвестиционного цикла. Для этого необходимы...
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