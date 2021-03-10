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Планируется внедрить механизмы для улучшения инвестиционного климата

10.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси планируют внедрить новые механизмы для улучшения инвестиционного климата. Об этом сообщал накануне первый замминистра экономики Юрий Чеботарь. В числе новаций - специальный инвестиционный договор, по которому можно будет предоставить дополнительные гарантии. Предлагаемые изменения касаются и снижения финансовой нагрузки в период реализации инвестпроекта, в том числе по налогам на прибыль и недвижимость. Еще одно предложение - сохранение условий налогообложения в течение пяти лет. Первый замминистра также рассказал, что в этом году в Беларуси появится Экспортное агентство. Это будет полноценное "одно окно" по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров. 

 
 
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В Беларуси планируют внедрить новые механизмы для улучшения инвестиционного климата. Об этом сообщал накануне первый замминистра экономики Юрий Чеботарь. В числе...
 
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