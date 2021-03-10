Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Планируется внедрить механизмы для улучшения инвестиционного климата В Беларуси планируют внедрить новые механизмы для улучшения инвестиционного климата. Об этом сообщал накануне первый замминистра экономики Юрий Чеботарь. В числе...

В Беларуси планируют внедрить новые механизмы для улучшения инвестиционного климата. Об этом сообщал накануне первый замминистра экономики Юрий Чеботарь. В числе новаций - специальный инвестиционный договор, по которому можно будет предоставить дополнительные гарантии. Предлагаемые изменения касаются и снижения финансовой нагрузки в период реализации инвестпроекта, в том числе по налогам на прибыль и недвижимость. Еще одно предложение - сохранение условий налогообложения в течение пяти лет. Первый замминистра также рассказал, что в этом году в Беларуси появится Экспортное агентство. Это будет полноценное "одно окно" по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров.