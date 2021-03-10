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Композитору Александру Зацепину – 95!

10.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Народному артисту России Александру Зацепину исполняется 95 лет. Талантливого композитора поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Зацепин написал свыше 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам: "Есть только миг", "Он пришел - этот добрый день", "Песенка про медведей", "Танго Остапа", "Песня про зайцев". 

В 2017 году на "Славянском базаре" в Витебске состоялся юбилейный концерт легендарного композитора "Александр Зацепин. Есть только миг...". Концерт проходил в сопровождении  Национального академического концертного оркестра Беларуси  под управлением Михаила Финберга. Выходившие на сцену артисты  благодарили маэстро за мелодии, которые знают, любят и с удовольствием поют люди разных возрастов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Народному артисту России Александру Зацепину исполняется 95 лет. Талантливого композитора поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Зацепин написал...
 
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