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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне" МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне - 2021" в Удмуртии. Навыки стрельбы и езды на тракторах BELARUS показали 53 участника из Беларуси и России. Лучшим из...

МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне - 2021" в Удмуртии. Навыки стрельбы и езды на тракторах BELARUS показали 53 участника из Беларуси и России. Лучшим из представителей Минского тракторного завода стал Денис Артюх с 7-м результатом. Победители получили подарки от организаторов и спонсоров мероприятия, а также от МТЗ. В этом году впервые на "Тракторном биатлоне" была представлена выставка сельскохозяйственной техники, в том числе модернизированный BELARUS-82 и белорусский ратрак МСУ-108.