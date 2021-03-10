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МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне"

10.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне - 2021" в Удмуртии. Навыки стрельбы и езды на тракторах BELARUS показали 53 участника из Беларуси и России. Лучшим из представителей Минского тракторного завода стал Денис Артюх с 7-м результатом. Победители получили подарки от организаторов и спонсоров мероприятия, а также от МТЗ. В этом году впервые на "Тракторном биатлоне" была представлена выставка сельскохозяйственной техники, в том числе модернизированный BELARUS-82 и белорусский ратрак МСУ-108.
 
 
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МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне - 2021" в Удмуртии. Навыки стрельбы и езды на тракторах BELARUS показали 53 участника из Беларуси и России. Лучшим из...
 
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