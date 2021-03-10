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СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько

10.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

СК возбудил уголовное дело в отношении блогера - Антона Мотолько. По информации ведомства, в ходе разбирательств по делу о массовых беспорядках следователи совместно с сотрудниками ГУБОП получили доказательства причастности Мотолько к целому ряду преступлений, в частности: беспорядки, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, как считают следователи, телеграм-канал Мотолько способствовал разжиганию социальной вражды. Еще блогеру вменяют и создание экстремистского формирования: есть данные, что этот человек объединил в группы  так называемые дворовые чаты и руководит ими. В СК отметили: уже есть доказательства причастности Мотолько к дестабилизации социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси. После того, как будет вынесено постановление о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого по указанным статьям, Антона Мотолько объявят в межгосударственный розыск. 

 
 
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СК возбудил уголовное дело в отношении блогера - Антона Мотолько. По информации ведомства, в ходе разбирательств по делу о массовых беспорядках следователи...
 
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