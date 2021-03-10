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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько СК возбудил уголовное дело в отношении блогера - Антона Мотолько. По информации ведомства, в ходе разбирательств по делу о массовых беспорядках следователи...

СК возбудил уголовное дело в отношении блогера - Антона Мотолько. По информации ведомства, в ходе разбирательств по делу о массовых беспорядках следователи совместно с сотрудниками ГУБОП получили доказательства причастности Мотолько к целому ряду преступлений, в частности: беспорядки, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, как считают следователи, телеграм-канал Мотолько способствовал разжиганию социальной вражды. Еще блогеру вменяют и создание экстремистского формирования: есть данные, что этот человек объединил в группы так называемые дворовые чаты и руководит ими. В СК отметили: уже есть доказательства причастности Мотолько к дестабилизации социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси. После того, как будет вынесено постановление о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого по указанным статьям, Антона Мотолько объявят в межгосударственный розыск.