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Коронавирус побежден? В Могилеве собираются отменить запрет на работу баров после 23.00 и кальянных

10.03.2021 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве собираются отменить запрет на работу общепита после 23.00 и кальянных. Документ публикует «Еврорадио». Правда, дата вступления в силу решения горисполкома пока не известна.


Фото: «Еврорадио»

План мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, администрация Могилева выпустила в виде решения. Оно начало действовать со 2 апреля 2020 года. Срок окончания был указан «до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)».

Пункт 17 в плане звучал так: «Обеспечить функционирование общедоступных объектов общественного питания, увеселительных заведений, включая ночные клубы, казино, развлекательные центры и другие, с 08.00 до 23.00. Не допускать предоставление услуг кальян-сервисов».

Этот пункт и намерены отменить. Он действовал почти год.

 
Теги: Могилев
 
 
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