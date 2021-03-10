Коронавирус побежден? В Могилеве собираются отменить запрет на работу баров после 23.00 и кальянных

Источник материала: Tut.by

В Могилеве собираются отменить запрет на работу общепита после 23.00 и кальянных. Документ публикует «Еврорадио». Правда, дата вступления в силу решения горисполкома пока не известна.



Фото: «Еврорадио»

План мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, администрация Могилева выпустила в виде решения. Оно начало действовать со 2 апреля 2020 года. Срок окончания был указан «до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)».

Пункт 17 в плане звучал так : «Обеспечить функционирование общедоступных объектов общественного питания, увеселительных заведений, включая ночные клубы, казино, развлекательные центры и другие, с 08.00 до 23.00. Не допускать предоставление услуг кальян-сервисов».

Этот пункт и намерены отменить. Он действовал почти год.