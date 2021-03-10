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Коронавирус побежден? В Могилеве собираются отменить запрет на работу баров после 23.00 и кальянных
10.03.2021 15:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве собираются отменить запрет на работу общепита после 23.00 и кальянных. Документ
План мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, администрация Могилева выпустила в виде решения. Оно начало действовать со 2 апреля 2020 года. Срок окончания был указан «до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)».
Пункт 17 в плане
Этот пункт и намерены отменить. Он действовал почти год.
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В сети появился документ об исключении пункта об ограничении работы из плана профилактики ковида.
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