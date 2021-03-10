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В Минске у «Лакомки», что на проспекте, отвалилась заглавная Л и рухнула на тротуар
10.03.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У магазина «Лакомка», который находится на проспекте Независимости, пострадала вывеска. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
Рухнула заглавная Л с вывески магазина «Лакомка», который находится на проспекте Независимости. Осколки разлетелись по тротуару, вроде никто не пострадал, сообщили TUT.BY читатели.
Получить комментарий в магазине оперативно не удалось.
Напомним, «Лакомка»
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Осколки разлетелись по тротуару, вроде никто не пострадал, сообщили TUT.BY читатели.
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