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В Минске у «Лакомки», что на проспекте, отвалилась заглавная Л и рухнула на тротуар

10.03.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У магазина «Лакомка», который находится на проспекте Независимости, пострадала вывеска. Об этом TUT.BY сообщили читатели.


Фото читателя TUT.BY

Рухнула заглавная Л с вывески магазина «Лакомка», который находится на проспекте Независимости. Осколки разлетелись по тротуару, вроде никто не пострадал, сообщили TUT.BY читатели.


Фото читателя TUT.BY

Получить комментарий в магазине оперативно не удалось.

Напомним, «Лакомка» открылась после ремонта в сентябре 2016 году.

 
 
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Осколки разлетелись по тротуару, вроде никто не пострадал, сообщили TUT.BY читатели.
 
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