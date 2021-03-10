В Минске у «Лакомки», что на проспекте, отвалилась заглавная Л и рухнула на тротуар

Источник материала: Tut.by

У магазина «Лакомка», который находится на проспекте Независимости, пострадала вывеска. Об этом TUT.BY сообщили читатели.



Фото читателя TUT.BY

Рухнула заглавная Л с вывески магазина «Лакомка», который находится на проспекте Независимости. Осколки разлетелись по тротуару, вроде никто не пострадал, сообщили TUT.BY читатели.



Фото читателя TUT.BY

Получить комментарий в магазине оперативно не удалось.

Напомним, «Лакомка» открылась после ремонта в сентябре 2016 году.