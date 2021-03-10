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«Судя по последствиям, я совершила что-то страшное?» Как в Гомеле судили 65-летнюю преподавательницу
10.03.2021 15:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле судили бывшую преподавательницу Белорусского государственного университета транспорта Валерию Децук, к которой несколько дней назад пришли домой пятеро сотрудников милиции — и прямо оттуда доставили сначала в РОВД, а затем — в ИВС, где она провела шесть дней. Сегодня стало известно, в чем обвиняют пенсионерку.
Напомним, ранее сын 65-летней женщины
«Кричали: „Всем лежать, работает ОМОН!“ Маму, папу и меня сбили с ног, положили лицом в пол. Ничего не объяснили, просто сказали: „Мы ее забираем“», — рассказывал сын задержанной. Несколько дней он не знал, что с его мамой.
9 марта сайт УВД
Сегодня наконец, Валерию Децук привезли в суд. Ее сопровождали два милиционера из Центрального РОВД.
До начала заседания пенсионерка рассказала журналистам, что из ИВС ее зачем-то вывезли еще в пять утра и привезли в райотдел милиции. Там просто сказали сидеть и ждать. Затем, около девяти, перевезли в суд.
Женщина выглядит уставшей, за шесть дней в ИВС она так и не получила продуктовую передачу, которую пытался передать сын. Также Валерия жалуется на холод в камере изолятора — спать приходится прямо в пальто.
Лес — не общественное место, а фотография — не пикет
Вел процесс судья Сергей Соловский.
— Вы держитесь за трибуну. Плохо себя чувствуете? — уточняет он — и предлагает пенсионерке отвечать на вопросы сидя. После чего зачитывает протокол об административном правонарушении.
Децук обвиняют в том, что 28 февраля с 16 до 17 часов она, находясь в общественном месте вблизи деревни Осовцы, приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии без разрешения гомельского горисполкома, чем нарушила законодательство. Фото с места событий попало в телеграм.
— Понятна ли вам сущность обвинения? — спрашивает судья.
— Понятно, только мы были не в общественном месте…
— Признаете ли вы свою вину в том, что участвовали в несанкционированном массовом мероприятии?
— Мы были в лесу. Мы считали, что это не общественное место.
Судья уточняет у Валерии Сергеевны, кто еще находился в тот вечер с ней в лесу.
— Были еще какие-то люди, человек 6−8, мы не знакомы. Видимо, все мы состоим в городском чате «Гомель 97%».
— Гомель ВАС 97% или НАС 97%? — пошутил судья.
— Нас 97%, — серьезно уточнила пенсионерка. — Там — более 10 тысяч человек. Люди общаются.
— Так если в этом чате, как вы говорите, зарегистрировано 10 тысяч, а в Гомеле 500 тысяч проживает — так какие же это 97%?
— Я не знаю, кто назвал так этот чат. Но могу рассказать, как попала в другую группу. В феврале мне пришло сообщение от пользователя, там было приглашение пройти по ссылке, перешла — там оказалась небольшая группа «Домашние питомцы».
— О питомцах разговаривали?
— Нет, но там у всех, кто в той группе, есть питомцы. Предложили встретиться.
— С какой целью, поговорить о питомцах?
— Лично мое предложение было поздравить женщин с 8 Марта. Другие люди сказали, что придут со своими плакатами. Люди пришли с плакатами, флагами, зонтиками БЧБ — но были еще зеленые, то есть красно-зеленые, то есть государственные флаги… Один человек фотографировал людей, которые стояли с плакатами и флагами.
— Вот вы — человек с высшим образованием, опыт у вас большой. Как вы считаете почему люди собрались? Какую цель преследовали?
— Сложный вопрос.
— Но сейчас вы понимаете, что это собрание было использовано для выражения своей политической позиции? Понимаете же?
Пенсионерка снова возражает, что лес в Осовцах — не общественное место, а фотография — не пикет.
— Как вы относитесь к совершенному деянию? Раскаиваетесь в содеянном?
— Судя по последствиям, я совершила что-то страшное? Скажем так, я сожалею.
Суд признал Децук виновной в нарушении статьи 23.34 КоАП и дал ей штраф в размере 20 базовых величин (580 рублей).
— А то, что я шесть суток провела в ИВС… м-м-м… не считается, как бы? — решается в конце уточнить пенсионерка.
— Это мера, обеспечивающая административный процесс, — и зачету в данном случае не подлежит, — ответил судья — и закрыл судебное заседание.
Радости от такого решения у Валерии Децук немного. Во-первых, штраф больше, чем ее пенсия. Во-вторых она уверена, что на этом ее приключения не закончились.
— Когда три дня прошло, меня по идее больше держать не могли — и хотели уже выпустить. Но привезли новое дело — и меня назад посадили. Сказали, что теперь могут нескоро выпустить. Якобы много статей могут разных мне впаять. Знаю, что есть еще один протокол — за то, что я не отдавала телефон, когда милиционеры дома были у нас, но я тогда по нему разговаривала. Пока выпустили, а что дальше — не известно.
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«Судя по последствиям, я совершила что-то страшное?» Как в Гомеле судили 65-летнюю преподавательницу
В Гомеле судили бывшую преподавательницу Белорусского государственного университета транспорта Валерию Децук, к которой несколько дней назад пришли домой...
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