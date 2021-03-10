В Бресте на улице Суворова установят 37 заглубленных контейнеров

Источник материала: Tut.by

До конца года на улице Суворова установят 37 заглубленных контейнеров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.



Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

Емкости уже закуплены, они на «Брестском мусороперерабатывающем заводе». Сейчас специалисты готовят документы для проектирования мест их установки.

С 1 января 23 таких контейнера уже установлены в микрорайоне Ковалево на территории, ограниченной улицами Луцкой, Волгоградской, 28-го июля, Октябрьской революции.