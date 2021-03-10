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В Бресте на улице Суворова установят 37 заглубленных контейнеров
10.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До конца года на улице Суворова установят 37 заглубленных контейнеров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.
Емкости уже закуплены, они на «Брестском мусороперерабатывающем заводе». Сейчас специалисты готовят документы для проектирования мест их установки.
С 1 января 23 таких контейнера уже установлены в микрорайоне Ковалево на территории, ограниченной улицами Луцкой, Волгоградской, 28-го июля, Октябрьской революции.
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Емкости уже закуплены и находятся на «Брестском мусороперерабатывающем заводе».
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