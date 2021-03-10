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СК: телеграм-канал Мотолько будет признан экстремистским

10.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователями проводится работа по признанию телеграм-канала Антона Мотолько экстремистским. Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщил начальник Следственного управления УСК Беларуси по Минску Владислав Любаскин.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: William Hook / Unsplash

В сюжете прозвучало, что следователи совместно с ГУБОП получили доказательства причастности Мотолько к «целому ряду преступлений»: беспорядки, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, блогера обвиняют в том, что его телеграм-канал способствовал разжиганию социальной вражды. Ему вменяют создание экстремистского формирования — «объединение в группы так называемых дворовых чатов» и руководстве ими.

— Следователями в отношении гражданина Республики Беларусь Антона Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск. Кроме того, следователями проводится работа по признанию указанного интернет-ресурса на территории нашей страны экстремистским, — заявил Любаскин.

Напомним, что согласно последней редакции закона «О противодействии экстремизму», для признания телеграм-канала «МотолькоПомоги» таковым правоохранительные органы должны обратиться в суд.

На телеграм-канал «МотолькоПомоги» подписаны свыше 135 тысяч человек.

Как ранее сегодня сообщили в Следственном комитете, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших в Минске в прошлом году, получены доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщил начальник Следственного управления УСК Беларуси по Минску Владислав Любаскин.
 
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