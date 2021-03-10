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СК Беларуси: администраторы «дворовых чатов» будут нести уголовную ответственность
10.03.2021 16:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Администраторы «дворовых чатов» будут нести уголовную ответственность за создание экстремистского формирования. Об этом
Комментируя уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько, СК предупредил, что создатели «дворовых чатов» понесут ответственность по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси.
В ведомстве заявляют, что в последнее время «дворовые чаты» становятся популярными среди населения, и продолжают:
«Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия».
Следственный комитет призвал граждан «не поддаваться на провокации» различных Telegram-каналов.
«Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка», - подытожили в ведомстве.
Под часть 1 статьи 361 УК Беларуси уже попал блогер Антон Мотолько. Кроме того, по ней возбудили уголовные дела в отношении членов Координационного совета и Светланы Тихановской.
Напомним, сегодня стало известно, что в ближайшее время блогер Антон Мотолько
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Администраторы «дворовых чатов» будут нести уголовную ответственность за создание экстремистского формирования.
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