СК Беларуси: администраторы «дворовых чатов» будут нести уголовную ответственность

Администраторы «дворовых чатов» будут нести уголовную ответственность за создание экстремистского формирования. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Комментируя уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько, СК предупредил, что создатели «дворовых чатов» понесут ответственность по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси.

В ведомстве заявляют, что в последнее время «дворовые чаты» становятся популярными среди населения, и продолжают:

«Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия».

Следственный комитет призвал граждан «не поддаваться на провокации» различных Telegram-каналов.

«Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка», - подытожили в ведомстве.

Под часть 1 статьи 361 УК Беларуси уже попал блогер Антон Мотолько. Кроме того, по ней возбудили уголовные дела в отношении членов Координационного совета и Светланы Тихановской.