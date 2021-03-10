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Навигационная система для людей со слабым зрением появилась на железнодорожном вокзале Минска

10.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще один шаг к безбарьерной среде на железнодорожном вокзале в столице. Там установили 100 звукоязычных информаторов и тактильные схемы с планировкой здания. Это позволит пассажирам со слабым зрением самостоятельно прокладывать маршрут по вокзалу. Так, со специального мобильного приложения можно запустить звуковые подсказки и двигаться на сигнал. Датчики, например, расположены возле справочного окна и на кассе. Звук из них транслируется минуту - этого времени достаточно, чтобы найти нужное направление из любой точки вестибюля.

Навигационная система "Шаги на звуки" на вокзале появилась в рамках совместного проекта Белорусской железной дороги и общества инвалидов по зрению. Кстати, такие программные комплексы работают в Национальном аэропорту и в Минском государственном колледже электроники.

 
 
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Еще один шаг к безбарьерной среде на железнодорожном вокзале в столице. Там установили 100 звукоязычных информаторов и тактильные схемы с планировкой здания. Это...
 
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