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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Навигационная система для людей со слабым зрением появилась на железнодорожном вокзале Минска Еще один шаг к безбарьерной среде на железнодорожном вокзале в столице. Там установили 100 звукоязычных информаторов и тактильные схемы с планировкой здания. Это...

Еще один шаг к безбарьерной среде на железнодорожном вокзале в столице. Там установили 100 звукоязычных информаторов и тактильные схемы с планировкой здания. Это позволит пассажирам со слабым зрением самостоятельно прокладывать маршрут по вокзалу. Так, со специального мобильного приложения можно запустить звуковые подсказки и двигаться на сигнал. Датчики, например, расположены возле справочного окна и на кассе. Звук из них транслируется минуту - этого времени достаточно, чтобы найти нужное направление из любой точки вестибюля.Навигационная система "Шаги на звуки" на вокзале появилась в рамках совместного проекта Белорусской железной дороги и общества инвалидов по зрению. Кстати, такие программные комплексы работают в Национальном аэропорту и в Минском государственном колледже электроники.