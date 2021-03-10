Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2 новых детских сада откроют в Минске в этом году 2 новых детских сада откроют в столице в этом году во Фрунзенском и Октябрьском районах. Это позволит решить вопрос с местами в дошкольных учреждениях в...

2 новых детских сада откроют в столице в этом году во Фрунзенском и Октябрьском районах. Это позволит решить вопрос с местами в дошкольных учреждениях в густонаселенных микрорайонах. Среди них Масюковщина и Минск-Мир. Группы смогут принять почти полтысячи юных минчан. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию и 2 школы. Обновления ожидаются в Ленинском и Первомайском районах.Только за последние 5 лет в столице ввели в эксплуатацию 21 детский сад, 6 из них в прошлом году. Всего в Минске функционируют более 440 дошкольных учреждений и почти 250 школ и гимназий.