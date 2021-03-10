|
В Беларуси появилось молодежное общественное объединение "Движение вперед"
10.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовое молодежное общественное объединение "Движение вперед" начало свою работу в Беларуси. Его цель - консолидация молодежи с различными мнениями, но стремлением развивать нашу страну и сохранять ее единство.
И уже с сегодняшнего дня "Движение вперед" вместе с молодежным парламентом запускает кадровый конкурс "Команда будущего". Первый этап пройдет в номинации "Политика". Его итоги подведут 25–26 марта в рамках 1-го Белорусского молодежного парламентского форума. Следующие этапы конкурса будут касаться культуры, промышленности, энергетики.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на сайте молодежного парламента и прикрепить свой проект.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое молодежное общественное объединение "Движение вперед" начало свою работу в Беларуси. Его цель - консолидация молодежи с различными мнениями, но стремлением...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)