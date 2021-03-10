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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси появилось молодежное общественное объединение "Движение вперед" Новое молодежное общественное объединение "Движение вперед" начало свою работу в Беларуси. Его цель - консолидация молодежи с различными мнениями, но стремлением...

Новое молодежное общественное объединение "Движение вперед" начало свою работу в Беларуси. Его цель - консолидация молодежи с различными мнениями, но стремлением развивать нашу страну и сохранять ее единство.И уже с сегодняшнего дня "Движение вперед" вместе с молодежным парламентом запускает кадровый конкурс "Команда будущего". Первый этап пройдет в номинации "Политика". Его итоги подведут 25–26 марта в рамках 1-го Белорусского молодежного парламентского форума. Следующие этапы конкурса будут касаться культуры, промышленности, энергетики.Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на сайте молодежного парламента и прикрепить свой проект.