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Ю. Воскресенский: В Беларуси могла быть гражданская война
10.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси могла быть гражданская война. Такое мнение
Юрий Воскресенский - гость программы "Скажинемолчи"Юрий Воскресенский также рассказал о том, что такое информационный фашизм и подлинная демократия. Особенно если сравнивать Беларусь и западные государства.
По мнению Воскресенского, Виктор Бабарико пошел в политику, чтобы уйти от уголовной ответственности. А также поделился наблюдением, как оппозиционные лидеры приобрели диктаторские замашки.
Этот и
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В Беларуси могла быть гражданская война. Такое мнение сегодня высказал политолог и бизнесмен Юрий Воскресенский, когда в студии телепроекта "Беларусь 1"...
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