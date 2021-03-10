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Юрий Воскресенский - гость программы "Скажинемолчи"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ю. Воскресенский: В Беларуси могла быть гражданская война В Беларуси могла быть гражданская война. Такое мнение сегодня высказал политолог и бизнесмен Юрий Воскресенский, когда в студии телепроекта "Беларусь 1"...

В Беларуси могла быть гражданская война. Такое мнениеОн рассказал, какое участие в попытках дестабилизации ситуации в Беларуси принимали иностранные игроки и что за мнение у него сформировалось о так называемых лидерах протеста.Юрий Воскресенский также рассказал о том, что такое информационный фашизм и подлинная демократия. Особенно если сравнивать Беларусь и западные государства.По мнению Воскресенского, Виктор Бабарико пошел в политику, чтобы уйти от уголовной ответственности. А также поделился наблюдением, как оппозиционные лидеры приобрели диктаторские замашки.Этот исмотрите, а также в телеграм-канале программы.