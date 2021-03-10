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Суд Бреста признал виновными участников протестов 10 и 11 августа
10.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНапомним, по версии следствия, во время беспорядков в центре города обвиняемые не просто нарушали общественный порядок.
Они громили город, транспорт и имущество местных жителей и милиции. Для этого в ход шли доски, палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской и пиротехника. Потерпевшими признали почти три десятка человек, а сумма ущерба более 27 тысяч рублей. Среди участников погромов трое несовершеннолетних. Решение суда сегодня услышали 9 из 10 человек, дело в отношении одной из участниц приостановлено. Девушка уехала за границу, но в феврале вернулась в Беларусь и была задержана.
Неотвратимость наказанияПричиненный преступлением ущерб не возмещен. Прокуратура предъявила к обвиняемым иск о его взыскании в солидарном порядке. Приговор может быть обжалован.
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Напомним, по версии следствия, во время беспорядков в центре города обвиняемые не просто нарушали общественный порядок. Они громили город, транспорт и...
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