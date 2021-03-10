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БелАЭС будет готова к инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля - начале мая
10.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелАЭС будет готова к инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля - начале мая. Об этом сегодня заявила журналистам руководитель Госатомнадзора. Станция подойдет к завершению первой части этапа опытно-промышленной эксплуатации примерно к концу марта. Затем пройдет комплексное апробирование. Далее Госатомнадзор подготовит заключение, которое будет вынесено на коллегию МЧС для принятия решения о выдаче лицензии.
И сегодня Госатомнадзор прокомментировал отключения первого энергоблока БелАЭС от сети. Так проводят испытания для того, чтобы довести работу систем и оборудования до проектных значений. Пока они не будут завершены успешно, на следующий этап станция переходить не может. В этот период отключения от сети должны восприниматься нормально - рассказали в Госатомнадзоре.
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БелАЭС будет готова к инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля - начале мая. Об этом сегодня заявила журналистам руководитель...
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