ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До апреля в столичные стационары поставят шесть компьютерных томографов

10.03.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столичные стационары до апреля поступит шесть компьютерных томографов. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок сообщила, что в первом квартале 2021 года в стационары поставят шесть современных аппаратов КТ. В частности, в 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, клинический центр фтизиопульмонологии.

В 2020 году медицинские учреждения Минска оснастили 10 новыми компьютерными томографами. Всего в системе здравоохранения столицы имеется 27 компьютерных томографов, 9 аппаратов МРТ, 9 ангиографов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в системе здравоохранения столицы имеется 27 компьютерных томографов, 9 аппаратов МРТ, 9 ангиографов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Навигационная система для людей со слабым зрением появилась на железнодорожном вокзале Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by