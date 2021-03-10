До апреля в столичные стационары поставят шесть компьютерных томографов

Источник материала: Tut.by

В столичные стационары до апреля поступит шесть компьютерных томографов. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок сообщила, что в первом квартале 2021 года в стационары поставят шесть современных аппаратов КТ. В частности, в 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, клинический центр фтизиопульмонологии.

В 2020 году медицинские учреждения Минска оснастили 10 новыми компьютерными томографами. Всего в системе здравоохранения столицы имеется 27 компьютерных томографов, 9 аппаратов МРТ, 9 ангиографов.