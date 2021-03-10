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Житель Каменецкого района вернулся досрочно из тюрьмы и ранил ножом двух человек
10.03.2021 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
44-летний житель деревни Ставы, Каменецкого района Сергей Новик, который в 2019 году
Инцидент произошел в марте. По неподтвержденным данным, мужчина в результате нападения получил ножевые ранения и сейчас находится в больнице. Состояние женщины опасений не вызывает. Ее не госпитализировали.
Сергей Новик задержан и заключен под стражу, сообщает районная газета
На момент публикации материала получить комментарий официального представителя Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка не удалось.
Напомним, ранее в ноябре 2018 года Сергей Новик с гладкоствольным охотничьим ружьем вошел в дом к односельчанке, угрожал ей убийством и
Затем он зашел в соседний дом к знакомому и приставил ему к голове ружье, угрожая убить. После этого мужчина скрылся с ружьем и неделю находился в розыске. 16 ноября его задержали.
Позже Сергея Новика признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 295 (Незаконное приобретение и хранение оружия), ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) и ст. 186 (Угроза убийством). Суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима.
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Один пострадавший попал в больницу, вторая - лечится дома.
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