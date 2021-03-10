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Житель Каменецкого района вернулся досрочно из тюрьмы и ранил ножом двух человек

10.03.2021 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

44-летний житель деревни Ставы, Каменецкого района Сергей Новик, который в 2019 году получил четыре года колонии усиленного режима за незаконное хранение оружия, особо злостное хулиганство и угрозу убийством, досрочно вышел на свободу — и сейчас подозревается в нападении с ножом на свою жену и ее знакомого. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.

Фото использовано в качестве иллюстрации

Инцидент произошел в марте. По неподтвержденным данным, мужчина в результате нападения получил ножевые ранения и сейчас находится в больнице. Состояние женщины опасений не вызывает. Ее не госпитализировали.

Сергей Новик задержан и заключен под стражу, сообщает районная газета «Навіны Камянеччыны».

На момент публикации материала получить комментарий официального представителя Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка не удалось.

Напомним, ранее в ноябре 2018 года Сергей Новик с гладкоствольным охотничьим ружьем вошел в дом к односельчанке, угрожал ей убийством и дважды выстрелил.

Затем он зашел в соседний дом к знакомому и приставил ему к голове ружье, угрожая убить. После этого мужчина скрылся с ружьем и неделю находился в розыске. 16 ноября его задержали.

Позже Сергея Новика признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 295 (Незаконное приобретение и хранение оружия), ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) и ст. 186 (Угроза убийством). Суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

 
 
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