Гомельчанке, которую ранее осудили на 90 суток за фото с флагом, дали еще 15 суток

Источник материала: Tut.by

Гомельчанку Анастасию Перевощикову, которой суд дал 90 суток за пикеты, снова осудили — еще на 15: то есть девушка проведет в ИВС 105 суток. Об этом сообщила в письме маме сама Анастасия.



Анастасия с мамой Еленой. Фото из личного архива Анастасии Перевощиковой

— Пришло письмо, точнее целых два, я так обрадовалась, открыла — а там дочка пишет, что 4 марта ее снова возили в суд и снова дали 15 суток, — плачет в разговоре с TUT.BY Елена, мама Насти. — Я посчитала, получается, что выйдет Настя 9 мая. Мы в этот день все время к дедушке на могилку ходим, но в этот раз, похоже, не пойдем — не до того будет.

Как пишет Анастасия, ее снова судили по ст. 23.34 КоАП. Основания — очередные фото неизвестных людей с БЧБ-флагами и свидетельские показания о том, что на фото есть и Настя.

Елена говорит, что все это время держалась, потому как верила, что больше судов не будет, и считала дни, когда Настя выйдет на свободу.

— Дочь, когда мы были в феврале на суде, шепнула мне, что подполковник, который составлял на нее все предыдущие протоколы, пообещал, что это последний. Получается, слово не сдержал, — вздыхает женщина.

Анастасия Перевощикова работала судмедэкспертом. Еще до выборов уволилась. В августе стала выходить на уличные протесты. Свой первый протокол Анастасия получила в конце января после обыска в ее квартире, а затем и в квартире дедушки — 89-летнего пенсионера, труженика тыла времен Великой Отечественной войны. Милиционеры искали районный флаг, с которым фотографируются местные активисты, а фото затем размещают в соцсетях.

6 февраля Анастасия освободилась, но через два дня ее пригласили в милицию — якобы на беседу. Домой девушка не вернулась. Оказалось, что в РОВД на Настю составили очередной протокол по 23.34 и снова осудили на 15 суток.

24 февраля Анастасия должна была выйти из ИВС, но, как выяснилось, 16, 18 и 22 февраля ее опять возили в суды, и каждый из них вынес одинаковое решение — по 15 суток ареста. Потом был суд 25 февраля — и очередное наказание. И вот еще одно заседание 4 марта.

Таким образом, девушка отсидит в общей сложности 105 суток. Больше нее в белорусском суде за акции получал только студент БГУИР из Минска Ян Солонович. За решеткой он должен был провести 114 суток, но к вечеру 85-го дня Яна неожиданно отпустили . Дома он узнал: после зимней сессии его отчислили — и назавтра улетел из Беларуси. Сейчас, говорит, он в безопасности.