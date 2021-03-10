В Гродно вынесли приговоры двум братьям и двум сестрам по делу о сцепке на августовских протестах

Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесли приговор четверым местным жителям за сцепку на улице Горновых во время одной из акций протеста: формально — за организацию массовых беспорядков и насилие в отношении милиции. Надежду Степанцову приговорили к трем с половиной годам ограничения свободы, Владимиру Седеневскому, Юрию Седеневскому, Жанне Захаркевич дали по три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (так называемой химии), сообщают гродненские правозащитники.



Фото: Роман Юргель, harodniaspring.org

Напомним, гродненцев — братьев Седеневских и сестер Захаркевич и Степанцову судили за события 6 сентября. Тогда, по данным следствия, обвиняемые приняли активное участие в акции протеста и, встав в сцепку вблизи «Молочного мира», выталкивали сотрудников ОМОН со своего пути. Также они, согласно материалам дела, «посягали на общественное спокойствие, нарушали условия отдыха других граждан. Реализуя преступный умысел, приняли активное участие в несанкционированном мероприятии, негативно реагируя, умышленно и целенаправленно отказывались выполнять законные требования сотрудников Гродненского УВД».

Помощник прокурора Алина Чужеземец просила назначить Надежде Степанцовой 2,5 года колонии, Жанне Захаркевич — два года колонии, а братьям Седеневским — по полтора года колонии.

Изначально обвиняемых на данном процессе было пятеро, однако Александр Якубовский во время судебного процесса пропал и сейчас объявлен в розыск.

С обвинением и приговором гродненцы не согласны. Решение суда они будут обжаловать.



Фото: Роман Юргель, harodniaspring.org

В своем последнем слове Юрий Седеневский говорил, что «события 6 сентября начались значительно раньше — в августе 2020 года, поэтому ситуацию надо рассматривать в комплексе».

— Я пошел 6 сентября, чтоб посмотреть на людей, которые выступают против насилия. Увидел чрезмерное насилие людей «в черном». А теперь меня судят за насилие… С самого детства я не дрался. В любых отношениях все накалы я старался сглаживать. Меня считали дипломатом. С детства меня приучали к традициям христианства, а у него законы и порядки значительно жестче, чем в нашей системе. Мы работаем над своими поступками и над своими словами. В сложившейся ситуации, я уверен, мы научимся еще больше любить и ценить. У нас уже появилась поддержка нашей семьи со стороны всех друзей и близких. Никто из знакомых не задавал вопросов. Все удивлены, но все всё понимают.



6 сентября в Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

47-летняя Жанна Захаркевич говорила, что люди, «которые не нарушают закон, не прячут своих лиц и имен» (на одном из заседаний, напомним, потерпевшие и свидетели выступали за приоткрытой дверью, называя себя именами гродненских активистов):

— И я до сих пор не могу поверить, что то, что происходило в тот день, делали сотрудники гродненского ОМОНа.

Кстати, 9 марта за события 6 сентября на улице Горновых были осуждены еще трое гродненцев — Илья Полонянкин (признан политзаключенным и до суда находился в гродненском СИЗО), Ян Дайлида и Петр Грецкий.

Им было предъявлено обвинение по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» и ст. 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Илье Полонянкину присудили три года «химии», Яну Дайлиду — три с половиной года «химии», Петру Грецкому — три года «химии». Гособвинитель запрашивал от двух до двух с половиной лет лишения свободы.

Напомним, 6 сентября прошлого года в Гродно проходила очередная мирная акция протеста, которая закончилась брутальным разгоном и задержанием участников шествия, в котором приняло несколько тысяч человек. Были жесткие задержания около детской больницы на улице Островского, а также на улице Горновых. Здесь данная колонна не дошла до Старого моста несколько десятков метров, когда путь им заблокировали силовики. Очевидцы говорят, что было задержано примерно 7 человек. В это время движение на Старом мосту было заблокировано сотрудниками ГАИ.