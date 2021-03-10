В Могилеве на базе бывшей гребной базы открыли ФОК

Источник материала: Tut.by

В Могилеве завершен комплекс работ на первой очереди реконструкции бывшей гребной базы. У жителей микрорайона Фатина и профессиональных спортсменов появилась новая площадка для занятий спортом и тренировок. Об этом сообщает «Вестник Могилева».





Символическая церемония открытия многопрофильного спортивного центра прошла с участием председателя горисполкома Владимира Цумарева.





Долгострой на берегу залива Днепра мозолил глаза могилевчанам с 2009 года. Что здесь будет — решали долго. Сначала думали о гребном канале, потом о Центре детского творчества, поликлинике. Но люди хотели видеть здесь спортивный объект с бассейном. И вот на улице Златоустовского появился современный физкультурно-оздоровительный комплекс.





— Завершен комплекс работ первой очереди, — отметил Владимир Цумарев. — Буквально за год был построен многофункциональный спортивный комплекс (из республиканского бюджета на реконструкцию выделено около 15 млн рублей). Сейчас активно идут работы второй очереди. Они предусматривают строительство двух бассейнов. Один из них будет 50-метровым со всем необходимым набором оборудования для учебно-тренировочных сборов по плаванию и проведению соревнований международного уровня. Второй бассейн построят для детей — в нем будут учить плаванию. Кроме того, мы благоустроим прилегающую территорию.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в ноябре нынешнего года.





Также здесь будет построена гостиница для проживания спортсменов во время тренировочных сборов.

Но это второочередные планы. А в первую очередь жители города на Днепре получили физкультурно-оздоровительный комплекс.





— Это зал борьбы, бокса, фитнеса, тренажерный зал, тир для стрельбы из лука, где стрелки могут зимой готовиться к соревнованиям, — рассказал о комплексе начальник управления спорта и туризма облисполкома Сергей Новиков. — Кроме того, здесь есть две сауны, бассейн для людей с ограниченными возможностями. Уверен, что этот спортивный объект будет востребован не только у жителей микрорайона, но и у всех горожан.