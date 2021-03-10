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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За предвестниками весны наблюдают в столице С первыми теплыми лучами солнца возвращаются из теплых краев и крылатые туристы. Именно в этот период у жителей столицы есть возможность понаблюдать за настоящими...

С первыми теплыми лучами солнца возвращаются из теплых краев и крылатые туристы. Именно в этот период у жителей столицы есть возможность понаблюдать за настоящими предвестниками весны. Такой титул получили семь птиц, которых довольно легко узнать по их внешнему виду. Среди них - белый аист, деревенская и береговая ласточка, черный стриж. Заметив птицу одного из семи видов, можно рассказать об этом на сайте компании "Живая весна" или оставить сообщение в социальных сетях проекта. Акция проходит по всему миру. Результатом бердвотчинга станет онлайн-карта путешествия крылатых из теплых краев на родину. Среди бонусов проекта - конкурсы, экскурсии и презентации.