|
"Зеленая волна" - для юных инспекторов дорожного движения
10.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛучших в знании правил дорожного движения определяют на слете-конкурсе "Зеленая волна" в Минске. Так, в Московском районе столицы юные инспекторы в возрасте от 10 до 14 лет участвуют в викторинах и эстафетах. Экзаменаторы - сотрудники Госавтоинспекции. Они проверяют знание правил дорожного движения во время теоретических занятий, а также внимательность и смекалку во время интерактивных соревнований. Пока основное транспортное средство конкурсантов - велосипед, но дети уже хорошо разбираются в дорожных знаках, разметке и сигналах регулировщика. Полосу препятствий преодолевали с легкостью.
Победителей районного этапа конкурса ждет не только Кубок чемпионов, но и возможность представить свой район на следующем - городском этапе конкурса "Зеленая волна".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучших в знании правил дорожного движения определяют на слете-конкурсе "Зеленая волна" в Минске. Так, в Московском районе столицы юные инспекторы в возрасте от 10 до...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)