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"Зеленая волна" - для юных инспекторов дорожного движения

10.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучших в знании правил дорожного движения определяют на слете-конкурсе "Зеленая волна" в Минске. Так, в Московском районе столицы юные инспекторы в возрасте от 10 до 14 лет участвуют в викторинах и эстафетах. Экзаменаторы - сотрудники Госавтоинспекции. Они проверяют знание правил дорожного движения во время теоретических занятий, а также внимательность и смекалку во время интерактивных соревнований. Пока основное транспортное средство конкурсантов - велосипед, но дети уже хорошо разбираются в дорожных знаках, разметке и сигналах регулировщика. Полосу препятствий преодолевали с легкостью.

Победителей районного этапа конкурса ждет не только Кубок чемпионов, но и возможность представить свой район на следующем - городском этапе конкурса "Зеленая волна".

 
Теги: Минск
 
 
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Лучших в знании правил дорожного движения определяют на слете-конкурсе "Зеленая волна" в Минске. Так, в Московском районе столицы юные инспекторы в возрасте от 10 до...
 
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