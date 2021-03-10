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В Беларуси могут запретить пластиковую посуду в различных сферах экономики
10.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМАРТ рассматривает возможность введения запрета на пластиковую посуду в различных сферах экономики, в их числе производственная сфера, торговля и медицина. Предложения уже сформированы. Напомним, с этого года в столовых, кафе и других объектах общественного питания запрещено использовать некоторые виды одноразовой пластиковой посуды. Ведомство активно мониторит результаты. В 20-30 % случаев объекты общепита нарушают запрет.
По итогам первого квартала планируется проанализировать введенный запрет, насколько он эффективен в отрасли и как влияет на окружающую среду.
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МАРТ рассматривает возможность введения запрета на пластиковую посуду в различных сферах экономики, в их числе производственная сфера, торговля и медицина....
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