Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итоги масштабного соцопроса Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике. Стали известны итоги масштабного соцопроса. Он был проведен перед Всебелорусским народным...

Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике. Стали известны итоги масштабного соцопроса. Он был проведен перед Всебелорусским народным собранием по заказу БелТА Аналитическим центром ECOOM с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено почти 10 тысяч респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси. Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах.Так, согласно социсследованию, Президенту Беларуси доверяют 66,5 % жителей Беларуси, Бабарико 2,5 %, Тихановской 1,5 %, Латушко 1,3 %, Гайдукевичу 1,9 %, Головченко 3,8 %, Кочановой 4,4 %.72,4 % белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе 2020 года. Действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций, считают обоснованными 57,8 % респондентов.