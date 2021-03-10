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Итоги масштабного соцопроса

10.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике. Стали известны итоги масштабного соцопроса. Он был проведен перед Всебелорусским народным собранием по заказу БелТА Аналитическим центром ECOOM с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено почти 10 тысяч респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси. Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах.

Так, согласно социсследованию,  Президенту Беларуси доверяют 66,5 % жителей Беларуси, Бабарико 2,5 %, Тихановской 1,5 %, Латушко 1,3 %, Гайдукевичу 1,9 %, Головченко 3,8 %, Кочановой 4,4 %.

72,4 % белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе 2020 года. Действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций,  считают обоснованными 57,8 % респондентов.

 
 
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Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике. Стали известны итоги масштабного соцопроса. Он был проведен перед Всебелорусским народным...
 
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