|
Прогноз погоды на 11 марта
10.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)