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Прогноз погоды на 11 марта

10.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
 
 
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Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
 
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