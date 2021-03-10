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Диалоговые площадки продолжаются в Минской области

10.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Центром общественно-политической жизни Минской области сегодня стал городской поселок Плещеницы Логойского района. Здесь на диалоговой площадке собрались руководители области, представители органов прокуратуры, а также идеологи из всего центрального региона. Как отметили спикеры, кроме того, что 2021-й - это Год народного единства, он еще пройдет и под знаком политики с региональным акцентом. Затронули и тему перераспределения полномочий между столицей и регионами, а также возможного появления в местной власти представителей политических партий.

Кстати, тут же, в Плещеницком доме культуры, каждый желающий мог пройти своеобразный онлайн-тест и выяснить свои политические взгляды. Для этого надо ответить на 25 вопросов на специальном тачскрине.

 
 
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Центром общественно-политической жизни Минской области сегодня стал городской поселок Плещеницы Логойского района. Здесь на диалоговой площадке собрались...
 
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