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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощник Президента посетил одно из частных предприятий деревообработки в Славгородском районе Сильные регионы как приоритет социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. В каждом определены важные направления. В Могилевском - повысить...

Сильные регионы как приоритет социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. В каждом определены важные направления. В Могилевском - повысить уровень жизни на территориях, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе и за счет льготных преференций, которые предоставляет государство. Например, для строительства жилья и бизнеса. Многое уже удалось сделать благодаря указу Президента. Это отметил и помощник Главы государства Леонид Мартынюк, посещая сегодня одно из частных предприятий деревообработки в Славгородском районе. Здесь создано свыше полусотни рабочих мест. А продукция, в том числе новая (топливные брикеты), пользуется спросом в Евросоюзе.Михаил Ермоленко, предприниматель: "20 человек местных жителей работают на этом предприятии, организован подвоз людей за счет предприятия из Славгорода. Нашим людям некогда было ездить по каким-то баррикадам, ходить. Люди работают, все устраивает, все довольны. Не останавливались мы ни на один день".Состоялась и встреча помощника Президента с трудовым коллективом предприятия. Речь шла о главных темах 6-го Всебелорусского народного собрания.