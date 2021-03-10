Источник материала: Tut.by

10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, сообщает Генпрокуратура .

Уголовное дело возбуждено по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма — то есть по ч. 3 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодежи прошло незаконное массовое мероприятие.

«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного под прозвищем Бурый. Уголовное дело направлено для организации расследования в управление Следственного комитета по Брестской области», — сообщает прокуратура.

Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги.

10 марта TUT.BY связался с директором «Польской школы» Анной Панишевой. Однако она от комментариев отказалась. По нашей информации, она сейчас находится за границей.

— Ничего не отмечали. Мы вспоминали историю. Мы каждый год вспоминаем историю вот этих всех солдат и организаций, которые выступали против коммунизма в Польше. <…> 1 марта 1951 года приговорили к расстрелу руководителей антикоммунистической организации «Вольность и Независимость». Мы почитали стихи вот этой молодежи, которая в Воркуту была выслана. Очень талантливые люди были. Рассказали про то, как коммунисты их расстреляли в лагере в Воркуте. Перед началом мероприятия гимн Польши спели, — рассказала Анна о мероприятии, которое прошло в «Польской школе» 28 февраля в интервью телеканалу СТВ.

Напомним, 27 февраля МИД Беларуси осудил намерения провести акцию памяти в честь так называемых прóклятых солдат в польском городе Гайновка. «Настаиваем на соблюдении польской стороной своих обязательств по недопущению героизации нацизма. Будем учитывать в отношениях с Варшавой ее подходы к абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников», — заявила тогда белорусская сторона.

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

МИД Польши пообещал «оперативный и адекватный» ответ на высылку консула. Позже замглавы польского внешнеполитического ведомства сообщил , что Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.