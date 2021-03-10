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Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников
10.03.2021 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, сообщает
Уголовное дело возбуждено по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма — то есть по ч. 3 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
В ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодежи прошло незаконное массовое мероприятие.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного под прозвищем Бурый. Уголовное дело направлено для организации расследования в управление Следственного комитета по Брестской области», — сообщает прокуратура.
Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги.
10 марта TUT.BY связался с директором «Польской школы» Анной Панишевой. Однако она от комментариев отказалась. По нашей информации, она сейчас находится за границей.
— Ничего не отмечали. Мы вспоминали историю. Мы каждый год вспоминаем историю вот этих всех солдат и организаций, которые выступали против коммунизма в Польше. <…> 1 марта 1951 года приговорили к расстрелу руководителей антикоммунистической организации «Вольность и Независимость». Мы почитали стихи вот этой молодежи, которая в Воркуту была выслана. Очень талантливые люди были. Рассказали про то, как коммунисты их расстреляли в лагере в Воркуте. Перед началом мероприятия гимн Польши спели, —
Напомним, 27 февраля МИД Беларуси
1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые
28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.
9 марта в МИД Беларуси
МИД Польши
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Санкция статьи предусматривает от пять до двенадцати лет лишения свободы.
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