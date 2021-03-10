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Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике. Стали известны итоги масштабного соцопроса

10.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он был проведен перед Всебелорусским народным собранием по заказу БелТА Аналитическим центром EсооM с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами.

Опрошены почти 10 тысяч  респондентов  в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси 

С использованием бумажных анкет и планшетов  опрошены почти 10 тысяч  респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси. Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос. Помимо заполнения  формализованных анкет,  перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. 

О доверии

Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике. Стали известны итоги масштабного соцопроса


Согласно социсследованию, Президенту Александру Лукашенко доверяют 66,5 % жителей Беларуси, премьеру Головченко - 3,8 %, спикеру Совета Республики Кочановой - 4,4 %. Например, Бабарико - 2,5 %, Тихановской - 1,5 %, Латушко - 1,3 %,  Гайдукевичу - 1,9 %. 

72,4 % респондентов не поддерживают протестные акции

Респонденты поделились и своим отношением к протестным акциям, которые происходили после выборов. Их не поддерживают  72,4 % белорусов. Поддерживают лишь 6 % опрошенных.  В этой связи неудивительно,  что больше половины опрошенных уверены, что действия государства, которые направлены на пресечение уличных протестных акций, обоснованы. Сильная позиция власти и роль государства в этом вопросе нашла поддержку людей.

Белорусы уверены: акции протеста оказывают негативное воздействие на качество жизни населения

Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике. Стали известны итоги масштабного соцопроса


Так считают 75,9% респондентов. Своими ответами люди отреагировали на невозможность вести нормальную жизнь на фоне беспорядков. Именно так аналитики объясняют общественное отчуждение. На вопрос: как вы относитесь к публичному использованию бело-красно-белого флага - отрицательно ответили 62,1% опрошенных. По словам директора ЕсооМ, здесь отчетливо видна работа прессы - публикации, которые объясняют значение бело-красного флага. 

30% респондентов не знают, чьи интересы выражают лидеры оппозиции 

Интересный момент: 30% респондентов не знают, чьи интересы выражают лидеры оппозиции. Еще больше (38% жителей страны) в целом белорусской оппозиции не доверяют. На важный вопрос, заданный белорусам: соответствует ли действующая конституция потребностям общества и государства - больше половины (а конкретно - 57,8%) ответили, что соответствует.

На первом плане - порядок и стабильность в стране

Отвечая на вопрос, какие достижения суверенной Беларуси нужно сохранить, респонденты в первую очередь отмечали порядок и стабильность в стране. В топе - суверенитет и независимость, а также - уровень оказания медицинских и образовательных услуг. Что еще среди важного - это качество продуктов питания, социальная направленность внутренней политики, уровень жизни и благосостояния граждан. 



 
 
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Он был проведен перед Всебелорусским народным собранием по заказу БелТА Аналитическим центром EсооM с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии...
 
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