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Комплексную застройку городов-спутников обсуждали на строительных площадках в Смолевичах
10.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля успешного развития таких территорий важно определиться с перспективами и поэтапностью застройки каждой из них, а также обеспечить параллельное возведение и жилья, и социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник. Чтобы жизнь за кольцевой не уступала по комфорту столице. Сегодня застройку в Смолевичах обсуждали вместе с правительством. В этом году в Минском квартале построят два дома, а в Смолевичском - 6. Причем это будут только электродома. В целом же по проекту для минчан запланировали не менее 19 многоэтажек.
Премьер-министр отмечает: необходимо определиться с приоритетами и идти поэтапноВедь в списке городов-спутников - шесть. Сразу масштабно браться за все - дорого. Поэтому пока больше всего по квадратам будут прирастать Смолевичи и Руденск. Детальные планы по ним появятся уже в этом году.
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Для успешного развития таких территорий важно определиться с перспективами и поэтапностью застройки каждой из них, а также обеспечить параллельное возведение и...
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