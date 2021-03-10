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Комплексную застройку городов-спутников обсуждали на строительных площадках в Смолевичах

10.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для успешного развития таких территорий важно определиться с перспективами и поэтапностью застройки каждой из них, а также обеспечить параллельное возведение и жилья, и социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник. Чтобы жизнь за кольцевой не уступала по комфорту столице. Сегодня застройку в Смолевичах обсуждали вместе с правительством. В этом году в Минском квартале построят два дома, а в Смолевичском - 6. Причем это будут только электродома.  В целом же по проекту для минчан запланировали не менее 19 многоэтажек. 

Премьер-министр отмечает: необходимо определиться с приоритетами и идти поэтапно

Ведь в списке городов-спутников - шесть. Сразу масштабно браться за все - дорого. Поэтому пока больше всего по квадратам будут прирастать Смолевичи и Руденск. Детальные планы по ним появятся уже в этом году.

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Теги: Минск
 
 
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Для успешного развития таких территорий важно определиться с перспективами и поэтапностью застройки каждой из них, а также обеспечить параллельное возведение и...
 
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