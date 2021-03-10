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С первого раза покорил легендарный ГИТИС

Отказался от службы в знаменитых Театре на Таганке и "Современнике" ради ролей и любви в Беларуси

В начале 2000-х не побоялся подстроиться под новый формат - телесериалы

Гостюхин перешел за рамки экрана. Служит в Театре-студии киноактера с момента его открытия

Борец за справедливость - не только на больших экранах, но и по жизни

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин отмечает юбилей В его фильмографии - более 120 ролей. Народный артист Беларуси и обладатель Государственной премии России Владимир Гостюхин отмечает юбилей. Лицу белорусской...

В его фильмографии - более 120 ролей. Народный артист Беларуси и обладатель Государственной премии Россииотмечает юбилей. Лицу белорусской киноклассики и главному "дальнобойщику" постсоветского пространства - 75. Народного артиста Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. "Вы - один из самых популярных артистов Беларуси. Человек с твердой гражданской позицией, настоящий патриот", - отметил белорусский лидер. В фильмографии он не оставил киноплощадки и театральные подмостки, ссылаясь на возраст, а продолжает принимать приглашения на международные кинопроекты: до конца мая Гостюхин задействован на съемках в Евпатории. В его день рождения наша съемочная группа собрала фрагменты знаковых лент и яркие цитаты актера.РассказываетИ не сразу грезил проснуться знаменитым и мелькать на телеэкранах в каждой гостиной. Начало 60-х. Живя в Свердловске, оканчивает радиотехникум, работает электриком на местном стадионе, «дает свет» даже на чемпионате мира по конькобежному спорту. Параллельно — театральная самодеятельность. Репетировать буквально заставляли.Гостюхин все же вошел во вкус: направил энергию в актерское мастерство. И с первого раза покорил легендарный ГИТИС. После демобилизации начинающий актер остался на театральных подмостках. Правда, не сразу в главных ролях. Шесть лет тягал мебель во время спектаклей в театре Советской Армии, за кулисами уча сценарии. Но судьбоносной стала именно кинороль партизана Рыбака в ленте "Восхождение" по повести Быкова. Тогда простой рабочий сцены родом с Урала обошел на пробах даже Владимира Высоцкого. Результат - приз за лучшую мужскую роль на Международном фестивале в итальянском Сан-Ремо.Здесь, на одной из лучших кинофабрик страны - "Беларусьфильме", находит любовь длиной в 23 года и свою актерскую нишу. Военную. Между "Поисками капитана Гранта" и "Охотой на лис" - главные роли в "Знаке беды" и "Возьму твою боль".Потому на 44 серии становится "главным дальнобойщиком страны" вместе с Владиславом Галкиным. И поддерживал начинающих режиссеров. Именно Гостюхин снял с паузы съемки драмы "Поцелуй осени". Пока все охотились за дорогостоящими камерами, фильм-притчу сняли на ретро-технику.Первым исполнил там главную роль. А позже поставил и свой спектакль, и срежиссировал картину "Ботанический сад". Тогда - в тяжелые 90-е - был в опале. За Гостюхина заступался друг и тоже сибиряк Мулявин. Сегодня – уже народного - часто можете услышать и на главных торжественных концертах страны.Актер никогда не скрывал и своей гражданской позиции. Лично ратует против искажения уроков истории. В 90-х противостоял экстремизму и "местечковому нацизму2, творящимся прямо на улицах. За что оппоненты пообещали публично расправиться с ним или выслать обратно на родину.Борец за справедливость - не только на больших экранах, но и по жизни. Из электрика и реквизитора - в народные артисты Беларуси. Актера и сегодня награждают по заслугам - в копилке ордена Андрея Первозванного, медали Пушкина, Довженко и Скорины. Но в свои 75 не сидит дома с видом на награды. Работает - уже традиция - и в свой день рождения. Съемки нового международного фильма - прямо в эти минуты в Евпатории.