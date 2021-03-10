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Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин отмечает юбилей

10.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В его фильмографии - более 120 ролей. Народный артист Беларуси и обладатель Государственной премии России Владимир Гостюхин отмечает юбилей. Лицу белорусской киноклассики и главному "дальнобойщику" постсоветского пространства - 75. Народного артиста Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. "Вы - один из самых популярных артистов Беларуси. Человек  с твердой гражданской позицией, настоящий патриот", - отметил белорусский лидер. В фильмографии он не оставил киноплощадки и театральные подмостки, ссылаясь на возраст, а продолжает принимать приглашения на международные кинопроекты: до конца мая Гостюхин задействован на съемках в Евпатории. В его день рождения наша съемочная группа собрала фрагменты знаковых лент и яркие цитаты актера. 
Рассказывает Лидия Заблоцкая.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси: "Я не собирался быть артистом. Артисткой собиралась стать моя сестра. И я над ней довольно так резко издевался. Подкалывал, подшучивал".

И не сразу грезил проснуться знаменитым и мелькать на телеэкранах в каждой гостиной. Начало 60-х. Живя в Свердловске, оканчивает радиотехникум, работает электриком на местном стадионе, «дает свет» даже на чемпионате мира по конькобежному спорту. Параллельно — театральная самодеятельность. Репетировать буквально заставляли.

С первого раза покорил легендарный ГИТИС 

Гостюхин все же вошел во вкус: направил энергию в актерское мастерство. И с первого раза покорил легендарный ГИТИС. После демобилизации начинающий актер остался на театральных подмостках. Правда, не сразу в главных ролях. Шесть лет тягал мебель во время спектаклей в театре Советской Армии, за кулисами уча сценарии. Но судьбоносной стала именно кинороль партизана Рыбака в ленте "Восхождение" по повести Быкова. Тогда простой рабочий сцены родом с Урала обошел на пробах даже Владимира Высоцкого. Результат - приз за лучшую мужскую роль на Международном фестивале в итальянском Сан-Ремо. 

Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин отмечает юбилей


Отказался от службы в знаменитых Театре на Таганке и "Современнике" ради ролей и любви в Беларуси

Здесь, на одной из лучших кинофабрик страны - "Беларусьфильме", находит любовь длиной в 23 года и свою актерскую нишу. Военную. Между "Поисками капитана Гранта" и "Охотой на лис" - главные роли в "Знаке беды" и "Возьму твою боль".

В начале 2000-х не побоялся подстроиться под новый формат - телесериалы

Потому на 44 серии становится "главным дальнобойщиком страны" вместе с Владиславом Галкиным.  И поддерживал начинающих режиссеров. Именно Гостюхин снял с паузы съемки драмы "Поцелуй осени". Пока все охотились за дорогостоящими камерами, фильм-притчу сняли на ретро-технику. 

Гостюхин перешел за рамки экрана. Служит в Театре-студии киноактера с момента его открытия

Первым исполнил там главную роль. А позже поставил и свой спектакль, и срежиссировал картину "Ботанический сад". Тогда - в тяжелые 90-е - был в опале. За Гостюхина заступался друг и тоже сибиряк Мулявин. Сегодня – уже народного - часто можете услышать и на главных торжественных концертах страны. 

Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин отмечает юбилей


Борец за справедливость - не только на больших экранах, но и по жизни 

Актер никогда не скрывал и своей гражданской позиции. Лично ратует против искажения уроков истории. В 90-х противостоял экстремизму и "местечковому нацизму2, творящимся прямо на улицах. За что оппоненты пообещали публично расправиться с ним или выслать обратно на родину.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси: "Это печально. Я внутренне это отрицаю, это вызывает у меня неприятие огромное. Должны бороться с той тенденцией, когда история извращается в угоду каким-то сиюминутным политическим интересам. Это отвратительно, мерзопакостно".

Борец за справедливость - не только на больших экранах, но и по жизни. Из электрика и реквизитора - в народные артисты Беларуси. Актера и сегодня награждают по заслугам - в копилке ордена Андрея Первозванного, медали Пушкина, Довженко и Скорины. Но в свои 75 не сидит дома с видом на награды. Работает - уже традиция - и в свой день рождения. Съемки нового международного фильма - прямо в эти минуты в Евпатории. 

Смотрите также:

Интервью с Николаем Гостюхиным.
 
 
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В его фильмографии - более 120 ролей. Народный артист Беларуси и обладатель Государственной премии России Владимир Гостюхин отмечает юбилей. Лицу белорусской...
 
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