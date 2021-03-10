Источник материала: БT

Спустя несколько дней после нападения он возвращается на место преступления

Удар был такой силы, что у перочинного ножа сломалось лезвие

Сам нападавший был задержан спустя сутки. Результат дала кропотливая работа сыщиков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На грани жизни. Благодаря грамотным и быстрым действиям соседей женщина осталась жива Cлучай еще раз доказывает, что белорусы в большинстве своем неравнодушные люди, готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях. Одна из таких случилась в...

Cлучай еще раз доказывает, что белорусы в большинстве своем неравнодушные люди, готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях. Одна из таких случилась в столичном микрорайоне Малиновка. Мужчина, пытаясь ограбить, серьезно ранил женщину. Только лишь благодаря грамотным и быстрым действиям соседей она осталась жива. Сейчас нападавший заключен под стражу и уже дал признательные показания. Владимир Королев выслушал историю на грани жизни.Закованный в наручники, в сопровождении милиционеров и следственной группы мужчина рассказывает о нападении в пьяном угаре. Удар был такой силы, что у перочинного ножа сломалось лезвие. Испугавшись, нападавший скрылся, оставив жертву один на один на грани жизни.Что происходило дальше, нам рассказали очевидцы. Сегодня следователи и коллектив, где работает главный бухгалтер, чествовали соседей, которые откликнулись на помощь. Из уст следователя автослесарь и программист узнали, что их соседка по общежитию уже выписана из больницы. Ее жизни ничто не угрожает. Судя по этим кадрам, на преступление нападавшему понадобилось 35 секунд. После мужчина как ни в чем не бывало ушел. В тот же день по факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.В поисках очевидцев сотрудники уголовного розыска обошли множество квартир, опросили десятки людей. Задержанным оказался 36-летний неоднократно судимый житель столицы. Он рассказал, что рядом с общежитием выпивал, а на ограбление решился мгновенно.После допроса также было возбуждено уголовное дело за разбойное нападение. Нападавший заключен под стражу. Он находится в СИЗО. Следствие не исключает, что он может быть причастен к другим нераскрытым преступлениям. Расследование продолжается. Сами Александр и Егор не считают себя героями и уверены, что в подобной ситуации каждый бы поступил также – не оставил в беде человека.