|
На грани жизни. Благодаря грамотным и быстрым действиям соседей женщина осталась жива
10.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTCлучай еще раз доказывает, что белорусы в большинстве своем неравнодушные люди, готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях. Одна из таких случилась в столичном микрорайоне Малиновка. Мужчина, пытаясь ограбить, серьезно ранил женщину. Только лишь благодаря грамотным и быстрым действиям соседей она осталась жива. Сейчас нападавший заключен под стражу и уже дал признательные показания. Владимир Королев выслушал историю на грани жизни.
Спустя несколько дней после нападения он возвращается на место преступленияЗакованный в наручники, в сопровождении милиционеров и следственной группы мужчина рассказывает о нападении в пьяном угаре. Удар был такой силы, что у перочинного ножа сломалось лезвие. Испугавшись, нападавший скрылся, оставив жертву один на один на грани жизни.
Удар был такой силы, что у перочинного ножа сломалось лезвие
Что происходило дальше, нам рассказали очевидцы. Сегодня следователи и коллектив, где работает главный бухгалтер, чествовали соседей, которые откликнулись на помощь. Из уст следователя автослесарь и программист узнали, что их соседка по общежитию уже выписана из больницы. Ее жизни ничто не угрожает. Судя по этим кадрам, на преступление нападавшему понадобилось 35 секунд. После мужчина как ни в чем не бывало ушел. В тот же день по факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.
Сам нападавший был задержан спустя сутки. Результат дала кропотливая работа сыщиковВ поисках очевидцев сотрудники уголовного розыска обошли множество квартир, опросили десятки людей. Задержанным оказался 36-летний неоднократно судимый житель столицы. Он рассказал, что рядом с общежитием выпивал, а на ограбление решился мгновенно.
После допроса также было возбуждено уголовное дело за разбойное нападение. Нападавший заключен под стражу. Он находится в СИЗО. Следствие не исключает, что он может быть причастен к другим нераскрытым преступлениям. Расследование продолжается. Сами Александр и Егор не считают себя героями и уверены, что в подобной ситуации каждый бы поступил также – не оставил в беде человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cлучай еще раз доказывает, что белорусы в большинстве своем неравнодушные люди, готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях. Одна из таких случилась в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)