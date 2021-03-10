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Обеспечить работой и достойной зарплатой - задача не только перед страной, но и каждым регионом

10.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обеспечить работой и достойной заработной платой - такая задача стоит не только перед страной в целом, но и каждым регионом в отдельности. О проблемах рынка труда  говорили сегодня профильные специалисты в Вилейке.

По итогам 2020 года уровень общей безработицы в стране составил около 4%

По словам специалистов, это хороший показатель. Считается, что уровень безработицы до 5% позволяет развиваться рынку труда. Есть конкуренция и за рабочие места, и за работников. Сегодня в банке вакансий насчитывается около 72 тысяч рабочих мест для соискателей. У нанимателей наибольшим спросом пользуются рабочие профессии. В топе - водители, швеи и повара. Среди специалистов также востребованы средний медперсонал и управленцы среднего звена. Сами же люди больше ищут работу, связанную с юридическими и экономическими специальностями.

 Более 17 тысяч человек трудоустроено в Минской области в 2020 году

Только в Минской области за прошлый год трудоустроено более 17 тысяч человек. Почти 800 безработных направлено на обучение. Подработку нашли и учащиеся. Временную занятость  предоставили более чем трем тысячам подростков в свободное от учебы время. 

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Рынок труда ведь не однороден. И если мы в целом говорим о стране, то вроде  ситуация спокойная. Если мы говорим и о Минской области, то надо отметить, что здесь один из самых низких уровней безработицы, самый высокий уровень занятости. Но вместе с тем, есть определенные территории, на которые нужно обратить пристальное внимание".

Почти 300 человек получили субсидии в Минской области в 2020 году

Сегодня можно открыть и свое дело. Для этого государство выделяет субсидии - финансовую помощь. По словам индивидуальных предпринимателей, это хороший толчок к реализации большой мечты. Только, например, в Минской области за прошлый год субсидии получили почти 300 человек.  

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Обеспечить работой и достойной заработной платой - такая задача стоит не только перед страной в целом, но и каждым регионом в отдельности. О проблемах рынка труда ...
 
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