Источник материала: БT

По итогам 2020 года уровень общей безработицы в стране составил около 4%

Более 17 тысяч человек трудоустроено в Минской области в 2020 году

Почти 300 человек получили субсидии в Минской области в 2020 году

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обеспечить работой и достойной зарплатой - задача не только перед страной, но и каждым регионом Обеспечить работой и достойной заработной платой - такая задача стоит не только перед страной в целом, но и каждым регионом в отдельности. О проблемах рынка труда ...

Обеспечить работой и достойной заработной платой - такая задача стоит не только перед страной в целом, но и каждым регионом в отдельности. О проблемах рынка труда говорили сегодня профильные специалисты в Вилейке.По словам специалистов, это хороший показатель. Считается, что уровень безработицы до 5% позволяет развиваться рынку труда. Есть конкуренция и за рабочие места, и за работников. Сегодня в банке вакансий насчитывается около 72 тысяч рабочих мест для соискателей. У нанимателей наибольшим спросом пользуются рабочие профессии. В топе - водители, швеи и повара. Среди специалистов также востребованы средний медперсонал и управленцы среднего звена. Сами же люди больше ищут работу, связанную с юридическими и экономическими специальностями.Только в Минской области за прошлый год трудоустроено более 17 тысяч человек. Почти 800 безработных направлено на обучение. Подработку нашли и учащиеся. Временную занятость предоставили более чем трем тысячам подростков в свободное от учебы время.Сегодня можно открыть и свое дело. Для этого государство выделяет субсидии - финансовую помощь. По словам индивидуальных предпринимателей, это хороший толчок к реализации большой мечты. Только, например, в Минской области за прошлый год субсидии получили почти 300 человек.