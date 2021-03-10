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Комплексную застройку городов-спутников обсуждали на строительных площадках в Смолевичах
10.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля успешного развития таких территорий важно определиться с перспективами и поэтапностью застройки каждой из них, а также обеспечить параллельное возведение и жилья, и социальной инфраструктуры. Чтобы жизнь за кольцевой не уступала по комфорту столице. Ведь Минск - один из самых быстрорастущих городов Европы. Только за последние полвека его население увеличилось вдвое, а за столетие - и вовсе в 20 раз! Поэтому все чаще задаемся вопросом: а хватит ли места всем? По этой же причине и было решено: у столицы будут свои города-спутники, а после определились с географическим списком. Первыми застраиваются Смолевичи, на очереди - Руденск, в этом перечне - также Дзержинск, Фаниполь, Заславль и Логойск. О комплексной застройке и том, что уже сделано, сегодня говорили в Смолевичах правительство и местная власть. Наш корреспондент Светлана Лукьянюк - подробнее о планах.
Этот детский сад-ясли еще совсем в юном возрасте, под стать своим подопечным. Ему всего четыре месяца. И уже под своей крышей объединяет более двух сотен малышей. А это значит, что его здесь ждали, уж точно родители. У них один из сложных вопросов - а куда отдать ребенка в сад, если пора выходить на работу, а вокруг все переполнено - осенью наконец-то решился. Причем детям 21 века - и технологии современные. Интерактивные и сенсорные комнаты, 3D- принтер, арт-студия, тренажеры и бассейн. Уж точно 10 часов вне дома скучать не придется.
Смолевичи - город в 30 километрах от столицыЕго спутник. Самой столице, где уже почти 2 миллиона жителей, конечно, нужна разгрузка. И вот тем, кто работает в Минске, снимает жилье и планирует строить свои квадраты, предложили альтернативу. Причем дешевле по цене за квадрат. Ирина с сентября с пропиской в Смолевичах. До этого 10 лет на очереди ждали своих квадратов в Минске. Сейчас девушка в декрете и удовольствием обустраивает свою квартиру.
Первые квартиры в новом доме в Смолевичах разошлись на ураТем самым подтвердив: строить нужно дальше и больше. Генплан разработан до 2035 года. Здесь и высотки, и индивидуальные дома, в среднем - по 100 метров каждый. Значит - владельцам не нужно тратиться на проект, думать про коммуникации. Все сдадут под ключ.
Учитывая, что очередников из числа нуждающихся в Минске около 180 тысяч, понятно, спрос на квадраты в городах-спутниках будет. О том, что нужно выходить за кольцевую и предлагать активней людям строить там жилье, причем с комфортной инфраструктурой, не единожды говорил и Президент. Тем более, вся нормативно-правовая база создана. А в самой столице количество высоток будет сокращаться.
Сегодня застройку по годам и кварталам в Смолевичах обсуждали вместе с премьеромПоказывая, что уже построено, а чего не хватает. Премьер отмечает: необходимо определиться с приоритетами и идти поэтапно. Ведь в списке городов-спутников - 6. Сразу масштабно браться за все - дорого. Поэтому пока больше всего по квадратам будут прирастать Смолевичи и Руденск. И не жильем единым будут эти территории.
Уже завершается и строительство четырехполосной трассы до МинскаА значит, хватит чуть более получаса, чтоб добраться до работы, если она осталась в большом городе.
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