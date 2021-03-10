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По делу об уклонении от уплаты налогов совладелец сети японских ресторанов получил 2,6 года «домашней химии»
11.03.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 марта суд Центрального района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора сети японских ресторанов. Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК).
О задержании директора и совладельца сети ресторанов японской кухни по подозрению в неуплате налогов
В суде
Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев. Мужчину на 3 года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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По делу об уклонении от уплаты налогов совладелец сети японских ресторанов получил 2,6 года «домашней химии»
10 марта суд Центрального района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора сети японских ресторанов. Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты...
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