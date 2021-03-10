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По делу об уклонении от уплаты налогов совладелец сети японских ресторанов получил 2,6 года «домашней химии»

11.03.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 марта суд Центрального района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора сети японских ресторанов. Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК).


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

О задержании директора и совладельца сети ресторанов японской кухни по подозрению в неуплате налогов стало известно в феврале 2019 года. Сообщалось, что речь идет об ООО «Магия вкуса», продвигающей службу доставки Prosushi. В офисах ресторанов и дома у подозреваемых провели обыски: было изъято 20 тысяч долларов, наложен арест на имущество, в том числе на 10 автомобилей.

В суде сообщили, что в 2016 году обвиняемый, являясь директором ООО «Магия вкуса», получил от работников выручку за реализованные товары в размере более 3,6 млрд рублей (без учета деноминации) и не отразил это в документах. Кроме того, он обеспечил внесение в налоговые декларации предприятия за 2016 год заведомо ложных сведений. Это привело к тому, что ООО «Магия вкуса» с января 2016 года по март 2017 года не уплатило налоги на общую сумму 115 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев. Мужчину на 3 года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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10 марта суд Центрального района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора сети японских ресторанов. Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты...
 
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