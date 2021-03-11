18-летнего могилевчанина хотят арестовать на три месяца за цифры краской на асфальте (которые уже стерлись)

Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Могилева рассматривают уголовное дело в отношении 18-летнего могилевчанина Сергея Турунова, который в августе 2020 года написал краской на асфальте «политические цифры». А именно — «3%», «Где 80%?» и число 80, обрамленное знаком сердца. За это гособвинитель запросила для него три месяца ареста, сообщает 6tv.by. Действия Турунова квалифицировали как порчу имущества, хотя цифры давно стерлись.





Согласно материалам дела, 18-летний Сергей Турунов с компанией неких людей в ночь на 15 августа наносили надписи на асфальте в микрорайоне Юбилейный. Обвиняемый в тот момент был пьян. Обвиняемого с белой краской и кисточкой задержали.

Приехавший наряд милиции отвез Турунова в Ленинский РОВД, где на него составили административный протокол по ст. 17.3 КоАП за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Это стоило задержанному штрафа в размере 0,2 базовой величины, что на то время составляло 5,4 рубля.

В конце ноября 2020 года прокуратура усмотрела в действиях Турунова преступление. В декабре шло предварительное следствие, опрашивались свидетели, а теперь дело поступило в суд.

С самого начала парень признал свою вину и в содеянном раскаялся. С обвинением во всем согласен, за исключением того, что действовал не в группе лиц, а самостоятельно. По словам Турунова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил выразить несогласие с итогами президентских выборов. Для этого ночью он взял белую краску и кисть и пошел по своему микрорайону, нанося на асфальте надписи «3%», «Где 80%?» и число 80, обрамленное знаком сердца. О том, что впоследствии за такие действия его будут привлекать к уголовной ответственности, он не подозревал.

По статье «Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления» обвиняемому грозят общественные работы, штраф или арест. Прокурор запросила три месяца ареста.

Также дорожно-мостовое предприятие заявило иск к Турунову о причиненном ущербе почти на 57 рублей.

Нанесенная полгода назад краска уже стерлась с асфальта.