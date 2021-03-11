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За незаконную рыбалку в Лоевском райне браконьеры лишились денег, лодки и автомобилей
11.03.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Гомеля и Лоева за браконьерство лишились денег, лодки и автомобилей. Подробности
В ночь с 30 сентября на 1 октября на Днепро-Брагинском водохранилище в поселке Смелый с помощью шести рыболовных сетей мужчины выловили 575 рыбин.
Причинение вреда окружающей среде специалисты оценили в 16 929 рублей. Обвиняемые вред возместили.
Суд назначил каждому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года, а также штраф в размере 2900 рублей. Кроме этого, конфискованы средства совершения преступления: надувная лодка и два автомобиля, на которых мужчины перевозили незаконно выловленную рыбу.
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На Днепро-Брагинском водохранилище в поселке Смелый с помощью шести рыболовных сетей мужчины выловили 575 рыбин.
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