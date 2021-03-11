За незаконную рыбалку в Лоевском райне браконьеры лишились денег, лодки и автомобилей

Источник материала: Tut.by

Жители Гомеля и Лоева за браконьерство лишились денег, лодки и автомобилей. Подробности сообщает газета «Лоевский край».



Фото: severpost.com

В ночь с 30 сентября на 1 октября на Днепро-Брагинском водохранилище в поселке Смелый с помощью шести рыболовных сетей мужчины выловили 575 рыбин.

Причинение вреда окружающей среде специалисты оценили в 16 929 рублей. Обвиняемые вред возместили.

Суд назначил каждому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года, а также штраф в размере 2900 рублей. Кроме этого, конфискованы средства совершения преступления: надувная лодка и два автомобиля, на которых мужчины перевозили незаконно выловленную рыбу.