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За незаконную рыбалку в Лоевском райне браконьеры лишились денег, лодки и автомобилей

11.03.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Гомеля и Лоева за браконьерство лишились денег, лодки и автомобилей. Подробности сообщает газета «Лоевский край».


Фото: severpost.com

В ночь с 30 сентября на 1 октября на Днепро-Брагинском водохранилище в поселке Смелый с помощью шести рыболовных сетей мужчины выловили 575 рыбин.

Причинение вреда окружающей среде специалисты оценили в 16 929 рублей. Обвиняемые вред возместили.

Суд назначил каждому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года, а также штраф в размере 2900 рублей. Кроме этого, конфискованы средства совершения преступления: надувная лодка и два автомобиля, на которых мужчины перевозили незаконно выловленную рыбу.

 
Теги: Гомель
 
 
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На Днепро-Брагинском водохранилище в поселке Смелый с помощью шести рыболовных сетей мужчины выловили 575 рыбин.
 
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