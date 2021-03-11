|
Милиция хочет снести дореволюционную постройку ради автостоянки. Могилевчане собирают подписи против
11.03.2021 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве
Общественное обсуждение проекта уже прошло — оно
— З боку 1-га Камуністычнага завулка пабудова захавала рад арачных праёмаў, выкладзеных з фігурнай цэглы. На жаль, гэты фасад схаваны ад зроку высокай сцяной з калючым дротам, таму заўважыць гэта своечасова ў час абмеркавання не ўяўлялася магчымым, — подчеркивают авторы петиции.
Они собирают подписи для передачи их в администрации города и области с требованиями обследовать гараж вместе с историками и реставраторами и рассмотреть варианты сохранения исторических стен. Либо отказаться от сноса, либо сохранить дореволюционную кладку снаружи, либо законсервировать историко-архитектурное наследие.
Авторы петиции предлагают также как-то открыть доступ — хотя бы визуальный — к фасаду здания с арочными проемами. И потребуют у горисполкома рассмотреть возможность внести здания в госсписок историко-культурных ценностей как здание без категории в составе исторического центра Могилева, в охранной зоне которого он и находится. Это, по мнению авторов петиции, как раз будет выражением патриотизма.
Подписи все еще собирают —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция хочет снести дореволюционную постройку ради автостоянки. Могилевчане собирают подписи против
Петицию подписали уже более ста человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)