Милиция хочет снести дореволюционную постройку ради автостоянки. Могилевчане собирают подписи против

Источник материала: Tut.by

В Могилеве собрали уже более ста подписей за сохранение дореволюционной кирпичной постройки на переулке 1-ом Крутом. Это территория милиции, и силовики хотят снести здание, чтобы построить автопарковку для служебных машин. Сейчас в постройке — гараж с уборной.



Фото: petitions.by

Общественное обсуждение проекта уже прошло — оно завершилось 28 января . Авторы петиции уточняют, что в информации о проекте отсутствовали данные о том, что планируемый под снос гараж включает в свой объем остатки дореволюционной постройки в так называемом кирпичном стиле.

— З боку 1-га Камуністычнага завулка пабудова захавала рад арачных праёмаў, выкладзеных з фігурнай цэглы. На жаль, гэты фасад схаваны ад зроку высокай сцяной з калючым дротам, таму заўважыць гэта своечасова ў час абмеркавання не ўяўлялася магчымым, — подчеркивают авторы петиции.

Они собирают подписи для передачи их в администрации города и области с требованиями обследовать гараж вместе с историками и реставраторами и рассмотреть варианты сохранения исторических стен. Либо отказаться от сноса, либо сохранить дореволюционную кладку снаружи, либо законсервировать историко-архитектурное наследие.

Авторы петиции предлагают также как-то открыть доступ — хотя бы визуальный — к фасаду здания с арочными проемами. И потребуют у горисполкома рассмотреть возможность внести здания в госсписок историко-культурных ценностей как здание без категории в составе исторического центра Могилева, в охранной зоне которого он и находится. Это, по мнению авторов петиции, как раз будет выражением патриотизма.

Подписи все еще собирают — тут .