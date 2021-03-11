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В Дятловском районе спасатели помогли «буксовавшей» на льду косуле
11.03.2021 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рыбак заметил косулю, которая не могла добраться до берега. Уставшее животное «буксовало» на скользком льду, падало и снова пыталось встать. Он позвонил спасателям,
10 марта в 10.17 в МЧС позвонил житель агрогородка Гезгалы. Он рыбачил на местном озере, и примерно в двухстах метрах от берега увидел косулю. Судя по всему, животное провело на скользкой ледяной поверхности несколько часов. Уставшая косуля «буксовала» на месте, падала и снова пыталась встать. Свидетели мучений животного не рискнули идти к ней по тонкому льду.
Спасатели вынесли обессилевшее сорокакилограммовое животное на берег. Косуля, немного отдохнув, ушла в лес.
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Судя по всему, животное провело на скользкой ледяной поверхности несколько часов. Уставшая косуля «буксовала» на месте, падала и снова пыталась встать.
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