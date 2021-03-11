В Дятловском районе спасатели помогли «буксовавшей» на льду косуле

Источник материала: Tut.by

Рыбак заметил косулю, которая не могла добраться до берега. Уставшее животное «буксовало» на скользком льду, падало и снова пыталось встать. Он позвонил спасателям, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

10 марта в 10.17 в МЧС позвонил житель агрогородка Гезгалы. Он рыбачил на местном озере, и примерно в двухстах метрах от берега увидел косулю. Судя по всему, животное провело на скользкой ледяной поверхности несколько часов. Уставшая косуля «буксовала» на месте, падала и снова пыталась встать. Свидетели мучений животного не рискнули идти к ней по тонкому льду.

Спасатели вынесли обессилевшее сорокакилограммовое животное на берег. Косуля, немного отдохнув, ушла в лес.