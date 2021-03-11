ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Дятловском районе спасатели помогли «буксовавшей» на льду косуле

11.03.2021 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рыбак заметил косулю, которая не могла добраться до берега. Уставшее животное «буксовало» на скользком льду, падало и снова пыталось встать. Он позвонил спасателям, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

10 марта в 10.17 в МЧС позвонил житель агрогородка Гезгалы. Он рыбачил на местном озере, и примерно в двухстах метрах от берега увидел косулю. Судя по всему, животное провело на скользкой ледяной поверхности несколько часов. Уставшая косуля «буксовала» на месте, падала и снова пыталась встать. Свидетели мучений животного не рискнули идти к ней по тонкому льду.

Спасатели вынесли обессилевшее сорокакилограммовое животное на берег. Косуля, немного отдохнув, ушла в лес.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по всему, животное провело на скользкой ледяной поверхности несколько часов. Уставшая косуля «буксовала» на месте, падала и снова пыталась встать.
 
Новости дня
Новости общества
 
18-летнего могилевчанина хотят арестовать на три месяца за цифры краской на асфальте (которые уже стерлись)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by